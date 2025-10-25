قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النصر يعزز صدارته للدوري السعودي بالفوز على الحزم بثنائية نظيفة
وحشتنا.. إعلامي: النهاردة محمد سلام واقف قدام رئيس الجمهورية وبيقدم فنه بمنتهى البساطة
تهديد مصري عربي بالنظر في الاتفاقيات مع إسرائيل.. أبو الغيط يكشف مفاجأة
العالم سيقف في وجه إسرائيل.. أبو الغيط: قطاع غزة سيتحرر بالكامل
سموتريتش: فرض السيادة في الضفة الغربية ضرورة وجودية لإسرائيل
بمشاركة محمد صلاح .. ليفربول يتأخر 2-1 أمام برنتفورد بالدوري الإنجليزي
يوم افتتاح المتحف المصري الكبير .. عمرو أديب: زلزال في العالم السبت المقبل
سلالة غامضة تثير القلق.. معلومات لا تعرفها عن تفشي الدفتيريا في أوروبا
لميس الحديدي عن احتفالية وطن السلام: القضية الفلسطينية أمن قومي لمصر
أبو الغيط: ترامب متحمس لقيادة لجنة السلام من أجل استقرار غزة
أبو الغيط: الأمن والإستقرار في غزة تعرضا لهزة كبيرة
توك شو

تنظيم زيارات لسيناء وقرار الحرب .. 5 رسائل للرئيس السيسي باحتفالية وطن السلام

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
محمد البدوي

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الدقائق الماضية احتفالية وطن السلام، والتي عقدت في مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدراية الجديدة.

الرئيس السيسي: 6 أنفاق تحت قناة السويس لربط سيناء بالدلتا.. فيديو
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إننا ربطنا سيناء للي ميخدش باله، في 6 أنفاق موجودين تحت القنال، عشان تبقى سيناء والدلتا حتة واحدة.

الرئيس السيسي يطالب بتنظيم زيارات للشباب والأطفال الصغار إلى سيناء
 وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنظيم زيارات للشباب والأطفال الصغار إلى سيناء

الرئيس السيسي: النصر مجاش بالجيش والقوة بس جاء بصلابة الشعب.. فيديو
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن شهر أكتوبر شهر جميل وهو شهر النصر، وعايز أقولكم النصر مجاش بالجيش أو القوة بس.

الرئيس السيسي: صاحب الفضل هو الله.. وقرار الدولة دائمًا مسؤولية كبيرة وتأثيره عظيم
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الفضل أولًا وأخيرًا يعود لله سبحانه وتعالى على كل ما تحقق وتعيشه مصر من أمن واستقرار، مؤكدًا أن اتخاذ القرار الوطني يمثل مسؤولية عظيمة تتطلب الحكمة والتفكير العميق في عواقبه.

الرئيس السيسي: اللي حصل في شرم الشيخ بشأن غزة فضل كبير من ربنا
 أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن القرار مسؤولية وكلما كانت المسؤولية كبيرة كان القرار خطير لأن تأثيره كبير .

الحكاية وراها بطل.. أصالة وأحمد سعد مدحت صالح وأمال ماهر يبدعون في احتفالية وطن السلام
شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عرض مسرحي من بطولة الفنان نور النبوي، خلال احتفالية عنوان "مصر وطن السلام".

إسعاد يونس: الرئيس السيسي كتبلنا أحلى حكاية نقولها بفخر لولادنا.. فيديو
قالت الفنانة إسعاد يونس، لما وزنك تاريخ وجغرافيا وحضارة وعلم وأدب وفن وشعر وموسيقى يبقى القدر اختارك تكون كبير والكبير دايما قدره المسئولية.

بأغنية "في ضهرك يا فلسطيني".. حضور بارز للكينج محمد منير وحماقي في احتفالية وطن السلام
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أغنية وطنية قدمها المطرب الكبير محمد منير والمطرب محمد حماقي في احتفالية مصر وطن السلام .

في لفتة إنسانية.. الرئيس السيسي يحتضن طفلة فلسطينية طلبت لقاءه ويقبل رأسها
احتضن الرئيس عبد الفتاح السيسي ـطفلة فلسطينية، طلبت لقاءه وقبل رأسها في احتفالية مصر وطن السلام.

"نفسي أسلم عليك وأبوسك".. الرئيس السيسي يلبي طلب طفلة فلسطينية في لفتة إنسانية
لبى الرئيس عبد الفتاح السيسي،  طلب طفلة فلسطينية، طلبت لقاءه والسلام عليه.

منع التهجير.. هشام ماجد: مصر قدمت لأهل فلسطين أهم شيء
شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عرض مسرحي من بطولة الفنان نور النبوي، خلال احتفالية عنوان “مصر وطن السلام”.

محمد سلام: سيناء أرض التجلي وشاهدة على تاريخ الأجداد.. وبدوها أسياد الرمال
عبّر الفنان محمد سلام عن فخره واعتزازه بأرض سيناء، واصفًا إياها بأنها الأرض التي تجلّى فيها المولى عز وجل وكلم فيها اللهُ نبيَّه موسى عليه السلام، مؤكّدًا أنها صفحة مضيئة من تاريخ الأجداد وشاهدة على عظمة المصريين عبر العصور، وذلك خلال مشاركته في احتفالية "وطن السلام" التي أُقيمت في مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

شيخ الأزهر: نشد على يد الرئيس السيسي ونقدر موقفه التاريخي لدعم فلسطين.. فيديو
قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الأزهر الشريف بعلمائه وطلابه لا يسع إلا أن يشد على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ويقدر الموقف المصري التاريخي الشجاع في دعم شعب فلسطين وحماية قضيتها وحراستها مما يتربص بها من محاولات التصفية وتهجير أهل غزة خارج حدود وطنهم.

أحمد سعد وأصالة يتألقان بأغنية وطنية في احتفالية وطن السلام
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرضا استعراضيا غنائيا قدمه المطرب أحمد سعد والمطربة أصالة في احتفالية وطن السلام .

السيسي الرئيس السيسي وطن السلام الرئيس عبد الفتاح السيسي غزة سيناء

مدبولي

هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب

الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية

التقديم على الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية.. الشروط والفئات والرسوم

النائب رضا نصيف

خلاف قديم.. حقيقة إلقاء النائب رضا نصيف في ترعة بالبحيرة

الأنبا أنطونيوس مرقس

الكنيسة القبطية تودعه.. وفاة الأنبا أنطونيوس مرقس عن عمر 89 عامًا

البحار

تسارع غير مسبوق وخطر جديد .. قصة ارتفاع منسوب البحار

مدبولي

رئيس الوزراء: السبت 1 نوفمبر إجازة رسمية بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير

صورة ارشيفية

معملتش الغدا.. القصة الكاملة في واقعة قطع أذن فتاة الاسكندرية

تشييع جثمان شاب في المنوفية

جنازة مهيبة.. أهالي قرية بالمنوفية يودعون شابا قتل على يد زميله

خالد الجندي

خالد الجندي: السنة النبوية كنز لم يُكتشف بعد

خالد الجندي

خالد الجندي: لو تدبرنا إعجاز القرآن لانشغلنا بالخير عن الخلاف

جانب من اللقاء

شيخ الأزهر يدعو لإنشاء لجنة من حكماء القارة الإفريقية وأبرز القادة الدينيين لتخفيف حدة النزاعات

بالصور

معلومات لا تعرفها عن تفشّي الدفتيريا الجديد في أوروبا.. سلالة غامضة تُثير القلق بين الخبراء

ما هو مرض الدفتيريا؟
ما هو مرض الدفتيريا؟
ما هو مرض الدفتيريا؟

سلالة غامضة تثير القلق.. معلومات لا تعرفها عن تفشي الدفتيريا في أوروبا

ما هو مرض الدفتيريا؟
ما هو مرض الدفتيريا؟
ما هو مرض الدفتيريا؟

اكتشاف مذهل.. عقار الإيبوبروفين يخفف الألم و يحارب السرطان

كيف يعمل الإيبوبروفين في القضاء على السرطلن؟
كيف يعمل الإيبوبروفين في القضاء على السرطلن؟
كيف يعمل الإيبوبروفين في القضاء على السرطلن؟

ليست تجربة بل أسلوب حياة.. فوائد مذهلة لامتلاك حيوان أليف.. يحسّن صحتك ويقلل خطر أمراض القلب

الحيوانات الأليفة ترفع مزاجك وتقلل التوتر
الحيوانات الأليفة ترفع مزاجك وتقلل التوتر
الحيوانات الأليفة ترفع مزاجك وتقلل التوتر

فيديو

المتحف المصري الكبير

مساحته خيالية .. مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير

محكمة تُلزم تيكتوكر بالزواج

محكمة تُلزم تيكتوكر بالزواج خلال 60 يومًا بسبب فيديو مخل.. ما القصة؟

ايمان عبد اللطيف

دعوات لمقاطعة محلات المتهم.. ماذا حدث لمُسن السويس الساعات الماضية؟

منال سلامة

منال سلامة: بنتي هى اللى بتحاسب على مشاريب عيلة أديب والناس أصبحوا بلا قلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد