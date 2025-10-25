تنظيم زيارات لسيناء وقرار الحرب .. 5 رسائل للرئيس السيسي باحتفالية وطن السلام

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الدقائق الماضية احتفالية وطن السلام، والتي عقدت في مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدراية الجديدة.

الرئيس السيسي: 6 أنفاق تحت قناة السويس لربط سيناء بالدلتا.. فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إننا ربطنا سيناء للي ميخدش باله، في 6 أنفاق موجودين تحت القنال، عشان تبقى سيناء والدلتا حتة واحدة.

الرئيس السيسي يطالب بتنظيم زيارات للشباب والأطفال الصغار إلى سيناء

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنظيم زيارات للشباب والأطفال الصغار إلى سيناء

الرئيس السيسي: النصر مجاش بالجيش والقوة بس جاء بصلابة الشعب.. فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن شهر أكتوبر شهر جميل وهو شهر النصر، وعايز أقولكم النصر مجاش بالجيش أو القوة بس.

الرئيس السيسي: صاحب الفضل هو الله.. وقرار الدولة دائمًا مسؤولية كبيرة وتأثيره عظيم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الفضل أولًا وأخيرًا يعود لله سبحانه وتعالى على كل ما تحقق وتعيشه مصر من أمن واستقرار، مؤكدًا أن اتخاذ القرار الوطني يمثل مسؤولية عظيمة تتطلب الحكمة والتفكير العميق في عواقبه.

الرئيس السيسي: اللي حصل في شرم الشيخ بشأن غزة فضل كبير من ربنا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن القرار مسؤولية وكلما كانت المسؤولية كبيرة كان القرار خطير لأن تأثيره كبير .

الحكاية وراها بطل.. أصالة وأحمد سعد مدحت صالح وأمال ماهر يبدعون في احتفالية وطن السلام

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عرض مسرحي من بطولة الفنان نور النبوي، خلال احتفالية عنوان "مصر وطن السلام".

إسعاد يونس: الرئيس السيسي كتبلنا أحلى حكاية نقولها بفخر لولادنا.. فيديو

قالت الفنانة إسعاد يونس، لما وزنك تاريخ وجغرافيا وحضارة وعلم وأدب وفن وشعر وموسيقى يبقى القدر اختارك تكون كبير والكبير دايما قدره المسئولية.

بأغنية "في ضهرك يا فلسطيني".. حضور بارز للكينج محمد منير وحماقي في احتفالية وطن السلام

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أغنية وطنية قدمها المطرب الكبير محمد منير والمطرب محمد حماقي في احتفالية مصر وطن السلام .

في لفتة إنسانية.. الرئيس السيسي يحتضن طفلة فلسطينية طلبت لقاءه ويقبل رأسها

احتضن الرئيس عبد الفتاح السيسي ـطفلة فلسطينية، طلبت لقاءه وقبل رأسها في احتفالية مصر وطن السلام.

"نفسي أسلم عليك وأبوسك".. الرئيس السيسي يلبي طلب طفلة فلسطينية في لفتة إنسانية

لبى الرئيس عبد الفتاح السيسي، طلب طفلة فلسطينية، طلبت لقاءه والسلام عليه.

منع التهجير.. هشام ماجد: مصر قدمت لأهل فلسطين أهم شيء

محمد سلام: سيناء أرض التجلي وشاهدة على تاريخ الأجداد.. وبدوها أسياد الرمال

عبّر الفنان محمد سلام عن فخره واعتزازه بأرض سيناء، واصفًا إياها بأنها الأرض التي تجلّى فيها المولى عز وجل وكلم فيها اللهُ نبيَّه موسى عليه السلام، مؤكّدًا أنها صفحة مضيئة من تاريخ الأجداد وشاهدة على عظمة المصريين عبر العصور، وذلك خلال مشاركته في احتفالية "وطن السلام" التي أُقيمت في مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

شيخ الأزهر: نشد على يد الرئيس السيسي ونقدر موقفه التاريخي لدعم فلسطين.. فيديو

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الأزهر الشريف بعلمائه وطلابه لا يسع إلا أن يشد على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ويقدر الموقف المصري التاريخي الشجاع في دعم شعب فلسطين وحماية قضيتها وحراستها مما يتربص بها من محاولات التصفية وتهجير أهل غزة خارج حدود وطنهم.

أحمد سعد وأصالة يتألقان بأغنية وطنية في احتفالية وطن السلام

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرضا استعراضيا غنائيا قدمه المطرب أحمد سعد والمطربة أصالة في احتفالية وطن السلام .