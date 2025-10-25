الرئيس السيسي: النصر مجاش بالجيش والقوة بس جاء بصلابة الشعب.. فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن شهر أكتوبر شهر جميل وهو شهر النصر، وعايز أقولكم النصر مجاش بالجيش أو القوة بس.

وتابع الرئيس السيسي، في كلمته للحضور في احتفالية "مصر وطن السلام" بالعاصمة الإدارية الجديدة: لكن النصر بيجي أولا بقوة الشعب اللي بيرفض الهزيمة ربنا بيعينه على النصر.

وأضاف الرئيس عايزين تنسيق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب والوزارات المختلفة، ننسق وننظم زيارات لأولادنا وبناتنا الصغيرين إلى سيناء.

واستطرد السيسي.. ربطنا سيناء للي ميخدش باله، في ست أنفاق موجودين تحت القنال، عشان تبقى سيناء والدلتا حتة واحدة، خلونا نرحب بريتاج وكل اللي زي ريتاج من أهل فلسطين.

الاحتفالية يتم تنظيمها تحت عنوان "مصر وطن السلام"، من إخراج ميدو شعبان، وتأتي في إطار احتفاء وطني يهدف إلى إبراز الدور المحوري الذي تقوم به مصر في دعم السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي."