تنظيم زيارات لسيناء وقرار الحرب .. 5 رسائل للرئيس السيسي باحتفالية وطن السلام
ترامب: لن ألتقي بوتين حتى يعتقد أنه سيتوصل لاتفاق سلام
رغم تزايد أعداد المجندين.. دروز يواجهون إهانات وتمييزا عنصريا داخل الجيش الإسرائيلي
توفير 40 % من استهلاك المياه.. الإسكان تكشف مزايا مباني العمران الأخضر
مساحته خيالية .. مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير
80 دقيقة.. الأهلي يحافظ على تقدمه أمام إيجل نوار البوروندي
بجانب قوة شرطية فلسطينية.. أبو الغيط: أمريكا تتحدث عن وجود قوة دولية لتأمين غزة
مانشستر يونايتد يضرب برايتون برباعية بالدوري الإنجليزي
الرئاسة: الرئيس السيسي يدعو الجامعات والمدارس وجهات الدولة لتنسيق زيارات للطلبة وغيرهم إلى سيناء
شكرا مصر أم الدنيا | فلسطينية تروي معجزة: ابني ردت فيه الروح بعد دخوله تلاجة الموتي
المستشار محمد مصطفى يشارك في فعاليات الاتحاد العالمي للتايكوندو بالصين
أبو الغيط: لم أكتب مذكراتي عن فترة تولي منصب أمين عام الجامعة العربية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

إنجازات السادات وخطة الزخم.. تفاصيل من احتفالية وطن السلام بحضور الرئيس السيسي

احتفالية وطن السلام
احتفالية وطن السلام
أ ش أ

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلما تسجيليا للجيش المصري في عهد القدماء المصريين، خلال احتفالية وطن السلام، في مدينة الفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستعرض الفيلم، دور الجيش في حماية الحدود منذ فجر التاريخ، وتحدث حراس مصر الأربعة في عهد الفراعنة (شمالا وجنوبا وشرقا وغربا) عن أدوارهم في حماية الأرض والحدود المحرمة على العدو.

كما استعرض الفيلم التسجيلي إنجازات الرئيس محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام في انتصارات حرب أكتوبر عام 1973، وقرار السلام وسفره إلى الكنيست من أجل السلام.

ثم تم عرض فقرة غنائية للفنانة أمال ماهر والفنان حمزة نمرة.

وتحدث الدكتور وسيم السيسي في فيلم تسجيلي، قائلا: إن مصر دولة سلام وإنما تلجأ إلى الحرب عندما لا يكون هناك مفر، مستشهدا بأنه في الأسرة الـ 18 كان هناك 330 زعيم قبيلة أحاطوا بمصر وخاضت 17 معركة لم يهزم في واحدة منها.

وقال الدكتور زاهي حواس إننا علمنا السلام للعالم كله منذ 3 آلاف عام، لأن أول معاهدة سلام أبرم رمسيس الثاني مع ملك الحيثيين.

فيما قال الدكتور مجدي يعقوب إن مصر منذ قديم الأزل وحتى عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وهي متفرغة للسلام.

وقال المدرب الفني لمنتخب مصر حسام حسن "كان فخر كبير لمصر والشعب المصري إننا معانا رئيس قوي يقود العالم للسلام".

وقال أحمد الغندور المعروف إعلاميا بـ"الدحيح": سوف نشرح معادلة الزخم وهي عبارة عن "الكتلة في السرعة يساوي الزخم" والتي ساهمت في اختراق حصن منيع وهو خط بارليف وهي التي استخدمها الجيش المصري العبقري للانتصار في حرب أكتوبر.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي احتفالية وطن السلام مدينة الفنون العاصمة الإدارية الجديدة الجيش المصري السادات

الحيوانات الأليفة ترفع مزاجك وتقلل التوتر
عقد قران أحمد جمال وفرح الموجي
أرخص 5 سيارات رياضية
نجاح نقل كلية من شخص فصيلة دم A ونقلها لأخر منفصيلة دم o
