محمد سلام: سيناء أرض التجلي وشاهدة على تاريخ الأجداد.. وبدوها أسياد الرمال

عبّر الفنان محمد سلام عن فخره واعتزازه بأرض سيناء، واصفًا إياها بأنها الأرض التي تجلّى فيها المولى عز وجل وكلم فيها اللهُ نبيَّه موسى عليه السلام، مؤكّدًا أنها صفحة مضيئة من تاريخ الأجداد وشاهدة على عظمة المصريين عبر العصور، وذلك خلال مشاركته في احتفالية "وطن السلام" التي أُقيمت في مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أسياد الرمال

وقال سلام إن بدو سيناء يعيشون على أرضها منذ آلاف السنين، ويُعرفون بين أهلها بـ "أسياد الرمال" أو "حُرّاس الرمال"، نظرًا لدورهم البطولي في حماية سيناء والدفاع عن ترابها الغالي، مشيرًا إلى أنهم يمثلون رمزًا للأصالة والانتماء والكرامة.

وأضاف أن سيناء ليست مجرد قطعة من الأرض، بل روح مصر وسر قوتها، مؤكدًا أن المصريين جميعًا يحملون في قلوبهم حبًّا خاصًا لهذه البقعة المقدسة التي باركها الله وخصّها بتاريخ من النور والإيمان والصمود.

الطريق الحقيقي للتنمية

واختُتمت كلمته بتأكيد أن مصر ستظل وطن السلام، وحصن الأمان لكل أبنائها، بفضل وحدة شعبها وإيمانهم بأن السلام هو الطريق الحقيقي للتنمية والنهضة.