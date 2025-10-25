الرئيس السيسي يشهد فيلما تسجيليا في احتفالية وطن السلام بالعاصمة الإدارية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالية "وطن السلام" في مدينة الفنون بالعاصمة الإدارية.

وبدأت الفعالية بآيات من الذكر الحكيم للقاريء الشيخ أحمد تميم المراغي، وحيا الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحضور .

وعقب ذلك شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلما تسجيليا بعنوان "وطن السلام" تحدث خلاله الكاتب أسامة الدليل عن السلام، قائلا إن السلام معدن نادر مثل الذهب، الحصول عليه معركة والإبقاء عليه معركة، وحمايته معركة، لافتا إلى أن مصر تفرض السلام.

من جهتها، قالت الكاتبة هند الضاوي، إن مصر اتخذت قرارا بشن حرب 6 أكتوبر عام 1973 من أجل استعادة أراضيها، ولكن لم يكن الهدف إطلاقا هو الاستمرار في الحرب، ولا يوجد لديك قدرة على تحقيق السلام إذا كنت لا تمتلك القوة.

كما تحدث الداعية مصطفى حسني عن أن القوة والرحمة صفتان لا يمكن أن ينفكا عن بعضهما البعض.

وبدوره، أوضح الكاتب الروائي أحمد مراد، أنه دائما كان خيار السلام متواجدا وقائما ولم يكن غائبا.

وعقب ذلك، شهد السيد الرئيس فقرة تمثيلية عن أهمية الجيش في حماية الوطن.