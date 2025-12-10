الأمين العام للشعب الجمهوري يتابع سير العملية الانتخابية بالدوائر الملغاة

بدأت غرفة العمليات المركزية بحزب الشعب الجمهوري، برئاسة اللواء محمد صلاح أبوهميلة الأمين العام للحزب ورئيس هيئته البرلمانية بمجلس النواب، صباح اليوم، متابعة سير عملية تصويت المصريين في الداخل ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 ، والخاصة بالدوائر الثلاثين التي تقرر إلغاء نتائجها وإعادة الانتخابات بها.

وشهدت الغرفة حضورًا لعدد من نواب الحزب وأمناء الأمانات النوعية، إلى جانب كوادر وشباب الأمانة المركزية، في إطار منظومة متابعة تعمل على مدار الساعة لضمان وصول المعلومات بدقة وسرعة، عبر غرف العمليات الفرعية وأمانات الحزب بالمحافظات التي يجرى بها الاقتراع.

وترصد فرق المتابعة الميدانية والمندوبون المنتشرون داخل لجان الاقتراع حركة التصويت أولًا بأول، مع رفع تقارير لحظية بشأن مستوى التنظيم داخل اللجان وسير العملية الانتخابية دون معوقات، كما يواصل الحزب من خلال غرفة عملياته تقديم الدعم الفني واللوجستي لجميع فرق المتابعة، بما يتيح معالجة أي ملاحظات فور ظهورها.

من جانبه، أكد النائب محمد صلاح أبوهميلة، أن حزب الشعب الجمهوري يتعامل مع هذا الاستحقاق الوطني بمنهجية دقيقة ومسؤولية كاملة، بما يعكس حرص الحزب على الإسهام في إنجاز عملية انتخابية شفافة ومنضبطة تعبر عن الإرادة الحقيقية للناخبين.

وجدد الأمين العام تأكيده على ثقة الحزب في وعي المواطنين وحرصهم على المشاركة الإيجابية، داعيًا الناخبين في الدوائر التي تقرر إلغاء نتائجها وإعادة الانتخابات بها إلى ممارسة حقهم الدستوري والمساهمة في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني.