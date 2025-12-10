قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هاني رمزي: الكرة المصرية ماشية بالبركة والدوري ضعيف
إلا اليهود الإشكناز والصينيين.. تحقيق أمريكي موسع في قتل لقاحات كوفيد لــ10 رضع
القومي للمرأة ينظم فعاليات اللقاء السنوي الثامن لوحدات مناهضة العنف ضد الفتيات بالجامعات
الشباب يتصدرون المشهد الانتخابي بمدرسة محمود كريم بالجيزة.. شاهد
4 ملايين سائح.. ارتفاع عدد زوار المتاحف والمواقع الأثرية من خارج مصر
بنداري: لن نسمح لأي شخص بالتأثير على إرادة الناخبين في اختيار ممثليهم بالبرلمان
وزير الخارجية: مصر تتطلع لقيادة عالمية في تخزين وتوريد الحبوب
البورصة تبدأ تداولات اليوم بصعود جماعي للمؤشرات
الوطنية للانتخابات: لن نسمح بأي تجاوزات خلال إعادة التصويت بالدوائر الملغاة
رسميًا.. سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك
بث مباشر.. مؤتمر صحفي للوطنية للإنتخابات لمتابعة التصويت فى الدوائر الـ30 الملغاة
اليونسكو يدرج ”الكشري المصري” ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي
برلمان

الأمين العام للشعب الجمهوري يتابع سير العملية الانتخابية بالدوائر الملغاة

بدأت غرفة العمليات المركزية بحزب الشعب الجمهوري، برئاسة اللواء محمد صلاح أبوهميلة الأمين العام للحزب ورئيس هيئته البرلمانية بمجلس النواب، صباح اليوم،
حسن رضوان

بدأت غرفة العمليات المركزية بحزب الشعب الجمهوري، برئاسة اللواء محمد صلاح أبوهميلة الأمين العام للحزب ورئيس هيئته البرلمانية بمجلس النواب، صباح اليوم، متابعة سير عملية تصويت المصريين في الداخل ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 ، والخاصة بالدوائر الثلاثين التي تقرر إلغاء نتائجها وإعادة الانتخابات بها.

وشهدت الغرفة حضورًا لعدد من نواب الحزب وأمناء الأمانات النوعية، إلى جانب كوادر وشباب الأمانة المركزية، في إطار منظومة متابعة تعمل على مدار الساعة لضمان وصول المعلومات بدقة وسرعة، عبر غرف العمليات الفرعية وأمانات الحزب بالمحافظات التي يجرى بها الاقتراع.

وترصد فرق المتابعة الميدانية والمندوبون المنتشرون داخل لجان الاقتراع حركة التصويت أولًا بأول، مع رفع تقارير لحظية بشأن مستوى التنظيم داخل اللجان وسير العملية الانتخابية دون معوقات، كما يواصل الحزب من خلال غرفة عملياته تقديم الدعم الفني واللوجستي لجميع فرق المتابعة، بما يتيح معالجة أي ملاحظات فور ظهورها.

من جانبه، أكد النائب محمد صلاح أبوهميلة، أن حزب الشعب الجمهوري يتعامل مع هذا الاستحقاق الوطني بمنهجية دقيقة ومسؤولية كاملة، بما يعكس حرص الحزب على الإسهام في إنجاز عملية انتخابية شفافة ومنضبطة تعبر عن الإرادة الحقيقية للناخبين.

وجدد الأمين العام تأكيده على ثقة الحزب في وعي المواطنين وحرصهم على المشاركة الإيجابية، داعيًا الناخبين في الدوائر التي تقرر إلغاء نتائجها وإعادة الانتخابات بها إلى ممارسة حقهم الدستوري والمساهمة في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني.

غرفة العمليات المركزية حزب الشعب الجمهوري تصويت المصريين في الداخل المرحلة الأولى انتخابات مجلس النواب 2025

تحول الروتين اليومي إلى طاقة إيجابية.. خطة الـ21 يوما لتغيير حياة المرأة العاملة

هل يمكن أن يتحوّل الروتين اليومي إلى طاقة إيجابية؟ خطة 21 يومًا لتغيير حياة المرأة العملية
أخطر 5 أخطاء صحية ترتكبها النساء بعد سن الأربعين دون قصد

أخطر 5 أخطاء صحية ترتكبها النساء بعد سن الأربعين دون قصد

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

ماذا يفعل الضغط النفسي بجسم المرأة؟.. العلم يكشف تأثيرات لم نكن نعرفها

ماذا يفعل الضغط النفسي بجسم المرأة؟ العلم يكشف تأثيرات لم نكن نعرفها

