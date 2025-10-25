الرئيس السيسي: صاحب الفضل هو الله.. وقرار الدولة دائمًا مسؤولية كبيرة وتأثيره عظيم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الفضل أولًا وأخيرًا يعود لله سبحانه وتعالى على كل ما تحقق وتعيشه مصر من أمن واستقرار، مؤكدًا أن اتخاذ القرار الوطني يمثل مسؤولية عظيمة تتطلب الحكمة والتفكير العميق في عواقبه.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في احتفالية "وطن السلام" بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة: "أبدأ كلامي بحمد الله، وأرحب بجميع الحضور، وأوجه التحية والتقدير لكل المصريين وضيوف الاحتفالية، ولكل من ساهم في هذه اللحظات الجميلة من فنانين وغيرهم. إذا أردنا توجيه الشكر، فالشكر لصاحب الفضل، وصاحب الفضل ليس أنا... صاحب الفضل هو الله".

وأضاف الرئيس السيسي أن الأيام الصعبة تمر دائمًا بإرادة الله وحكمته، مؤكدًا أنه قبل نحو عامين، عندما بدأت الأحداث في قطاع غزة، كان واضحًا أن الأيام المقبلة ستكون صعبة وأن رد الفعل في القطاع سيكون كبيرًا.

وقال الرئيس: "كل الدعوات وقتها كانت بتطلب إن إحنا نقبل إنهم يمشوا من القطاع، ودي كانت لحظة صعبة، إنك تلاقي نفسك لوحدك وبتفكر لوحدك والناس مختلفة: يتهجروا ويمشوا ولا ما يتهجروش؟".

إدراك لحجم المسئولية

وشدد الرئيس على أن اتخاذ القرار في مثل هذه القضايا الحساسة يحتاج إلى إدراك لحجم المسئولية، مضيفًا: “بقول الكلام دا علشان نبقى عارفين إن القرار مسؤولية، وكل ما المسؤولية تكون كبيرة، القرار بيكون خطير لأن تأثيره هيبقى كبير”.

وأكد الرئيس السيسي أنه كان على يقين بأن الأزمة ستنتهي في يوم من الأيام، وأن لها مخرجًا وحلًا عادلًا، مشيرًا إلى أن ما تقوم به مصر اليوم يخدم مصلحة السلام والإنسانية والفلسطينيين، وليس ضدهم.

الحفاظ على استقرار المنطقة

واختتم الرئيس كلمته بالتأكيد على أن مصر ستظل دائمًا تسعى للسلام العادل، وتحمل على عاتقها مسؤولية الحفاظ على استقرار المنطقة ودعم الأشقاء بكل إخلاص وثبات.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، احتفالية مصر وطن السلام، والتي تقام في العاصمة الإدارية الجديدة.

الاحتفالية يتم تنظيمها تحت عنوان "مصر وطن السلام"، من إخراج ميدو شعبان، وتأتي في إطار احتفاء وطني يهدف إلى إبراز الدور المحوري الذي تقوم به مصر في دعم السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي".