منع التهجير.. هشام ماجد: مصر قدمت لأهل فلسطين أهم شيء

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عرض مسرحي من بطولة الفنان نور النبوي، خلال احتفالية عنوان “مصر وطن السلام”.



جاء ذلك في إطار احتفاء وطني يهدف إلى إبراز الدور المحوري الذي تقوم به مصر في دعم السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وهي من اخراج ميدو شعبان.

وخلال الحفل قدم عددا من الفنانين عرض مسرحي، وخلال العرض قال هشام ماجد، إن مصر قدمت اهم شيء لفلسطين وهو منع التهجير وجمعت كل العالم في مصر ووقعت واتفاقية وثق إطلاق النار.

من جانبه قال مصطفى عماد، إن الشعب الفلسطيني يقتل ومصر لم تفعل شيئاً، ليرد عليه الفنان مصطفى غريب، قائلا : "مصر قدمت اهم شيء لاهل فلسطين وهو منع التهجير والسلام".

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مقر احتفالية "مصر وطن السلام"، والتي تُعد حدثًا عالميًا يحمل رسالة من أرض مصر إلى العالم أجمع، تؤكد دورها المحوري في ترسيخ قيم السلام والاستقرار، بحسب ما نقلته قناة "إكسترا نيوز".



وتُبرز الاحتفالية مكانة مصر كدولة داعمة للحوار والتسامح والتعايش بين الشعوب، وتجسّد جهودها المتواصلة في تحقيق الأمن والسلام الإقليمي والدولي.

