شيخ الأزهر: نشد على يد الرئيس السيسي ونقدر موقفه التاريخي لدعم فلسطين.. فيديو

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الأزهر الشريف بعلمائه وطلابه لا يسع إلا أن يشد على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ويقدر الموقف المصري التاريخي الشجاع في دعم شعب فلسطين وحماية قضيتها وحراستها مما يتربص بها من محاولات التصفية وتهجير أهل غزة خارج حدود وطنهم.

وأضاف شيخ الأزهر،ة خلال احتفالية مصر وطن السلام" في العاصمة الإدارية الجديدة، أن السلام الدائم لا يتحقق إلا عبر وحدة وطنية واستثمار راشد وتعليم متميز وتوفير للخدمات الصحية اللازمة وتنمية اقصادية مستدامة وقوة رشيدة تبني وتعمر وتتصدى لأي محاولة للمساس بالأوطان وحقوق الشعوب ومقدراتها.

وتأتي الاحتفالية تحت عنوان "مصر وطن السلام"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار احتفاء وطني يهدف إلى إبراز الدور المحوري الذي تقوم به مصر في دعم السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وهي من اخراج ميدو شعبان.