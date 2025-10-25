دور مصر في لم شمل الفلسطينيين.. مصطفى البرغوثي يكشف عنه

قال الدكتور مصطفى البرغوثي، أمين عام المبادرة الفلسطينية، إن اللقاء الذي جرى برعاية مصرية بين الفصائل الفلسطينية لقاء مهم ونشكر الاخوة في مصر على ترتيبه.

وأضاف البرغوثي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" على فضائية "أون"، أن أهم شئ في الموضوع أنه تم التوافق على رؤية فلسطينية حتى لا تكون هناك رؤية خارجية أمريكية أو إسرائيلية.

وأشار إلى أن الرؤية الفلسطينية تتضمن أن تكون إدارة غزة بأيدي فلسطينية وليس بأيدي خارجية بأي حال من الأحوال، وتكون من أهل غزة أنفسهم ممن يستطيعوا أن يقوموا بالعمل الإداري، بالارتباط مع الضفة الغربية أيضا.

كما أن هناك تصور عليه إجماع عليه فلسطيني ومصري الآن، حول طبيعة القوات الدولية والتي ستكون قوات حفظ سلام وقوات حفاظ على وقف إطلاق النار، وتضمن خروج القوات الإسرائيلية من غزة.