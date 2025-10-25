وزير الخارجية: أسوان مدينة السلام وأقرب محافظات مصر للقارة الإفريقية

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إن انعقاد منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين في نسخته الخامسة داخل مدينة أسوان يعكس عمق الارتباط المصري بالقارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن هذه المدينة العريقة تمثل بوابة مصر إلى الجنوب وجسرًا طبيعيًا يربطها بأشقائها في إفريقيا.

استضافة المنتدى بعد النسخة الأولى

وأضاف أن اختيار أسوان مجددًا لاستضافة المنتدى بعد النسخة الأولى عام 2019 يحمل دلالات رمزية مهمة، إذ تُعد المدينة عنوانًا للسلام والتواصل الإنساني، فضلًا عن موقعها الجغرافي المميز على الحدود مع السودان الشقيق في وادي حلفا.

دعم قضايا القارة

وفي تصريحاته لقناة القاهرة الإخبارية، خلال برنامج الحصاد الأفريقي مع الإعلامي حساني بشير ، أوضح وزير الخارجية أن مصر تعتز بعودة المنتدى إلى أسوان، وبالمشاركة الإفريقية الواسعة التي يشهدها هذا العام، خاصة من الأشقاء في السودان، مؤكدًا أن التعاون المصري السوداني يمثل ركيزة أساسية في دعم قضايا القارة وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

الحوار والتنسيق بين الدول

وأشار إلى أن هذه النسخة تأتي في مرحلة حساسة من تاريخ القارة الإفريقية والعالم، ما يجعل الحوار والتنسيق بين الدول أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وأكد عبد العاطي أن أسوان ليست فقط مدينة للمؤتمرات، بل رمز لعلاقة مصر المتجذّرة بإفريقيا، مشيرًا إلى أن المنتدى يجسد التزام القاهرة الراسخ بدعم السلام والتنمية في القارة، وتوحيد الرؤى لمواجهة التحديات المشتركة.