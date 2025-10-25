وزير الخارجية: الأوضاع في السودان كانت على رأس جدول أعمال منتدى أسوان للسلام

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إن الأوضاع في السودان كانت على رأس جدول أعمال منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، مشيرًا إلى أن ما يشهده السودان من حرب ونزاعات يثير قلقًا بالغًا لدى مصر ودول القارة كافة.

العلاقات التاريخية والجغرافية

وأضاف أن القاهرة تولي اهتمامًا خاصًا للأزمة السودانية انطلاقًا من عمق العلاقات التاريخية والجغرافية التي تربط الشعبين، مؤكدًا أن مصر لن تدخر جهدًا في دعم جهود وقف الحرب وتحقيق السلام.

تغليب صوت الحكمة

وفي مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية، في برنامج الحصاد الأفريقي ، مع الإعلامي حساني بشير ، أوضح عبد العاطي أن الحرب الدائرة في السودان تهدد مقدرات الشعب الشقيق وتدمر البنية الأساسية للدولة، داعيًا الأطراف كافة إلى تغليب صوت الحكمة والحوار.

وشدد على أن مصر تتعامل مع الملف السوداني من منطلق إنساني وأخوي قبل أن يكون سياسيًا، وأنها تعمل بالتعاون مع الأشقاء والشركاء الإقليميين لوضع حد نهائي لهذه المأساة.

وأكد وزير الخارجية أن المنتدى يشكل فرصة مهمة لتوحيد المواقف الإفريقية والدولية بشأن الأزمة السودانية، مضيفًا أن القاهرة ستواصل جهودها المكثفة من أجل وقف نزيف الدم وإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في السودان، بما يضمن لشعبه مستقبلًا آمنًا ومزدهرًا.