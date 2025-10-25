قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي : سنناقش مع قطر غدا مسألة القوة متعددة الجنسيات في غزة

وزير الخارجية
وزير الخارجية
فرناس حفظي

قال ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي، سنناقش مع قطر غدا مسألة القوة متعددة الجنسيات في غزة.

و أضاف  نعمل على قرار أممي محتمل بشأن تفويض قوة متعددة الجنسيات في غزة.

أكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم السبت، خلال زيارته إلى إسرائيل، أن بلاده تواصل جهودها لاستعادة جثامين الأسرى الإسرائيليين في غزة، وذلك خلال لقائه أقارب جنديين يحملان الجنسيتين الأمريكية والإسرائيلية، من بين 13 جندياً لا تزال جثثهم في القطاع.

وقال روبيو في منشور على منصة إكس: "لن ننسى أبدا أرواح الرهائن الذين لقوا حتفهم في أسر حركة حماس. التقيت اليوم عائلتي المواطنين الأمريكيين إيتاي تشين وعومر نيوترا".

وأضاف: "لن نتوقف عن العمل حتى تتم استعادة رفاتهم ورفات جميع الآخرين".

من جانبها، شكرت منظمة منتدى عائلات الأسرى والمفقودين الوزير الأمريكي عبر منصة "إكس"، قائلة: "يجب أن يعود 13 رهينة إلى ديارهم. هناك 13 عائلة بانتظار إجابات. أرجوكم لا تتوقفوا حتى يعود آخر رهينة".

وتأتي زيارة روبيو في ختام سلسلة زيارات لمسؤولين أمريكيين إلى إسرائيل هذا الأسبوع، شملت المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، ومستشار الرئيس السابق جاريد كوشنر، ونائب الرئيس جاي دي فانس، في إطار جهود واشنطن لدعم وقف إطلاق النار المستمر منذ العاشر من أكتوبر في قطاع غزة.

