وزير خارجية السودان: نقف خلف مصر في قيادة القارة لمستقبل أكثر إشراقًا

قال محيي الدين سالم أحمد، وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني، إن منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين يأتي كخطوة استراتيجية نحو توحيد الصف الإفريقي في مواجهة التحديات الراهنة، مؤكدًا أن هذا المنتدى الفكري يعيد للأذهان دور مصر التاريخي في قيادة المنطقة منذ ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.

وأضاف أن الجهود المصرية الحالية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعيد الأمل في مستقبل أكثر إشراقًا للقارة، وتؤسس لمرحلة جديدة من العمل الجماعي القائم على التعاون والتكامل بين الدول الإفريقية والعربية.

وفي تصريحات مع قناة القاهرة الإخبارية، أشاد الوزير السوداني بحفاوة الاستقبال التي يلقاها السودانيون في مصر، مشيرًا إلى أن القاهرة تقدم نموذجًا إنسانيًا فريدًا في دعم أشقائها في الأزمات، وتفتح أبوابها دائمًا لكل من يسعى إلى الأمن والاستقرار.

العلاقات المصرية السودانية

وأكد أن العلاقات المصرية السودانية تمثل ركيزة أساسية في منظومة الأمن الإقليمي، وأن التنسيق المشترك بين البلدين سيظل حجر الزاوية في تعزيز السلام والتنمية في المنطقة.

وأكد محيي الدين سالم أحمد في ختام كلمته أن السودان يقف متضامنًا مع مصر في كل الجهود الرامية إلى إصلاح النظام الدولي ومجابهة التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه القارة الإفريقية، مشددًا على أن مصر ستبقى – بفضل قيادتها وشعبها – رأس الرمح في القضايا الإفريقية والعربية المشتركة.