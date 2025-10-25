الحمامصي: قيادة الرئيس السيسي تؤكد "السلام خيار الأقوياء"

أعرب النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن فخره وتشرفه بتلقي دعوة لحضور احتفالية "وطن السلام" التي أقيمت بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن هذه الاحتفالية الوطنية جاءت لتجسد دور مصر الريادي في دعم مسيرة السلام وترسيخ قيم الاستقرار والتعايش في المنطقة والعالم.

أكد النائب أحمد الحمامصي، في بيان له اليوم أن احتفالية "وطن السلام" التي أقيمت بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي تمثل تجسيدًا حيًا لدور مصر التاريخي والمحوري في ترسيخ قيم السلام والاستقرار، مشيرًا إلى أن الاحتفالية جاءت متزامنة مع الجهود المصرية المكثفة لوقف إطلاق النار في غزة ومخرجات مؤتمر شرم الشيخ للسلام، وهو ما يعكس صورة مصر كدولة تسعى دائمًا إلى إعلاء صوت الحكمة والدبلوماسية في مواجهة الصراعات والنزاعات.

وأوضح الحمامصي، أن مصر لم تكتفِ بدعوات السلام، بل تحولت إلى ركيزة فاعلة في تحقيقه، مستندة إلى إرث طويل من المصداقية والقدرة على جمع الأطراف المتنازعة حول مائدة الحوار، مضيفًا أن مؤتمر شرم الشيخ واتفاقية وقف إطلاق النار الأخيرة جاءا نتيجة تحركات سياسية ودبلوماسية دقيقة تقودها القيادة المصرية حفاظًا على أرواح الأبرياء ودعمًا لاستقرار المنطقة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ،أن الاحتفال بـ"وطن السلام" في هذا التوقيت يحمل دلالات عميقة، فهو يربط بين نصر أكتوبر المجيد، رمز الإرادة والكرامة، وبين مسيرة الدولة الحديثة التي تضع السلام والتنمية في مقدمة أولوياتها.

واختتم الحمامصي تصريحه مؤكدًا أن مصر اليوم تُعيد للعالم دروس أكتوبر في أن السلام الحقيقي لا يتحقق إلا من موقع القوة، وأن القيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسي تمضي بثبات نحو ترسيخ معادلة "القوة من أجل السلام"، لتظل مصر دائمًا منارة استقرار وأمان في محيط يعج بالأزمات.