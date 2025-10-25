قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توقف 50 ألف هاتف رغم إعفائها من الجمارك .. تفاصيل
النصر يعزز صدارته للدوري السعودي بالفوز على الحزم بثنائية نظيفة
وحشتنا.. إعلامي: النهاردة محمد سلام واقف قدام رئيس الجمهورية وبيقدم فنه بمنتهى البساطة
تهديد مصري عربي بالنظر في الاتفاقيات مع إسرائيل.. أبو الغيط يكشف مفاجأة
العالم سيقف في وجه إسرائيل.. أبو الغيط: قطاع غزة سيتحرر بالكامل
سموتريتش: فرض السيادة في الضفة الغربية ضرورة وجودية لإسرائيل
بمشاركة محمد صلاح .. ليفربول يتأخر 2-1 أمام برنتفورد بالدوري الإنجليزي
يوم افتتاح المتحف المصري الكبير .. عمرو أديب: زلزال في العالم السبت المقبل
سلالة غامضة تثير القلق.. معلومات لا تعرفها عن تفشي الدفتيريا في أوروبا
لميس الحديدي عن احتفالية وطن السلام: القضية الفلسطينية أمن قومي لمصر
أبو الغيط: ترامب متحمس لقيادة لجنة السلام من أجل استقرار غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الحمامصي: قيادة الرئيس السيسي تؤكد "السلام خيار الأقوياء"

احمد الحمامصي
احمد الحمامصي
حسن رضوان

أعرب النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن فخره وتشرفه بتلقي دعوة لحضور احتفالية "وطن السلام" التي أقيمت بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن هذه الاحتفالية الوطنية جاءت لتجسد دور مصر الريادي في دعم مسيرة السلام وترسيخ قيم الاستقرار والتعايش في المنطقة والعالم.

أكد النائب أحمد الحمامصي، في بيان له اليوم  أن احتفالية "وطن السلام" التي أقيمت بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي تمثل تجسيدًا حيًا لدور مصر التاريخي والمحوري في ترسيخ قيم السلام والاستقرار، مشيرًا إلى أن الاحتفالية جاءت متزامنة مع الجهود المصرية المكثفة لوقف إطلاق النار في غزة ومخرجات مؤتمر شرم الشيخ للسلام، وهو ما يعكس صورة مصر كدولة تسعى دائمًا إلى إعلاء صوت الحكمة والدبلوماسية في مواجهة الصراعات والنزاعات.

وأوضح الحمامصي، أن مصر لم تكتفِ بدعوات السلام، بل تحولت إلى ركيزة فاعلة في تحقيقه، مستندة إلى إرث طويل من المصداقية والقدرة على جمع الأطراف المتنازعة حول مائدة الحوار، مضيفًا أن مؤتمر شرم الشيخ واتفاقية وقف إطلاق النار الأخيرة جاءا نتيجة تحركات سياسية ودبلوماسية دقيقة تقودها القيادة المصرية حفاظًا على أرواح الأبرياء ودعمًا لاستقرار المنطقة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ،أن الاحتفال بـ"وطن السلام" في هذا التوقيت يحمل دلالات عميقة، فهو يربط بين نصر أكتوبر المجيد، رمز الإرادة والكرامة، وبين مسيرة الدولة الحديثة التي تضع السلام والتنمية في مقدمة أولوياتها.

واختتم الحمامصي تصريحه مؤكدًا أن مصر اليوم تُعيد للعالم دروس أكتوبر في أن السلام الحقيقي لا يتحقق إلا من موقع القوة، وأن القيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسي تمضي بثبات نحو ترسيخ معادلة "القوة من أجل السلام"، لتظل مصر دائمًا منارة استقرار وأمان في محيط يعج بالأزمات.

وطن السلام النائب أحمد الحمامصي مجلس الشيوخ حزب الجبهة الوطنية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب

الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية

التقديم على الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية.. الشروط والفئات والرسوم

النائب رضا نصيف

خلاف قديم.. حقيقة إلقاء النائب رضا نصيف في ترعة بالبحيرة

الأنبا أنطونيوس مرقس

الكنيسة القبطية تودعه.. وفاة الأنبا أنطونيوس مرقس عن عمر 89 عامًا

البحار

تسارع غير مسبوق وخطر جديد .. قصة ارتفاع منسوب البحار

مدبولي

رئيس الوزراء: السبت 1 نوفمبر إجازة رسمية بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير

صورة ارشيفية

معملتش الغدا.. القصة الكاملة في واقعة قطع أذن فتاة الاسكندرية

تشييع جثمان شاب في المنوفية

جنازة مهيبة.. أهالي قرية بالمنوفية يودعون شابا قتل على يد زميله

ترشيحاتنا

أرشيفية

ترامب في لقاء مع أمير قطر: سنرسل قوات إلى غزة إذا اقتضت الضرورة

وزيرا الخارجية والطيران المدنى يستقبلان سفراء الدول الغربية والافريقية

وزيرا الخارجية والطيران المدنى يستقبلان سفراء الدول الغربية والأفريقية

أرشيفية

جيش الإحتلال يعلن اغتيال عنصر في الجهاد الإسلامي بغارة وسط قطاع غزة

بالصور

معلومات لا تعرفها عن تفشّي الدفتيريا الجديد في أوروبا.. سلالة غامضة تُثير القلق بين الخبراء

ما هو مرض الدفتيريا؟
ما هو مرض الدفتيريا؟
ما هو مرض الدفتيريا؟

سلالة غامضة تثير القلق.. معلومات لا تعرفها عن تفشي الدفتيريا في أوروبا

ما هو مرض الدفتيريا؟
ما هو مرض الدفتيريا؟
ما هو مرض الدفتيريا؟

اكتشاف مذهل.. عقار الإيبوبروفين يخفف الألم و يحارب السرطان

كيف يعمل الإيبوبروفين في القضاء على السرطلن؟
كيف يعمل الإيبوبروفين في القضاء على السرطلن؟
كيف يعمل الإيبوبروفين في القضاء على السرطلن؟

ليست تجربة بل أسلوب حياة.. فوائد مذهلة لامتلاك حيوان أليف.. يحسّن صحتك ويقلل خطر أمراض القلب

الحيوانات الأليفة ترفع مزاجك وتقلل التوتر
الحيوانات الأليفة ترفع مزاجك وتقلل التوتر
الحيوانات الأليفة ترفع مزاجك وتقلل التوتر

فيديو

المتحف المصري الكبير

مساحته خيالية .. مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير

محكمة تُلزم تيكتوكر بالزواج

محكمة تُلزم تيكتوكر بالزواج خلال 60 يومًا بسبب فيديو مخل.. ما القصة؟

ايمان عبد اللطيف

دعوات لمقاطعة محلات المتهم.. ماذا حدث لمُسن السويس الساعات الماضية؟

منال سلامة

منال سلامة: بنتي هى اللى بتحاسب على مشاريب عيلة أديب والناس أصبحوا بلا قلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد