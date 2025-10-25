شكرا مصر أم الدنيا | فلسطينية تروي معجزة: ابني ردت فيه الروح بعد دخوله تلاجة الموتي

قالت الفلسطينية رانيا جلال انها حضرت لـ مصر لعلاج اثنين من أبنائها المصابين في 23 يناير 2025 في حرب غزة بمنطقة خان يونس.

وتابعت الأم الفلسطينية رانيا جلال خلال الفيلم التسجيلي الذى تم عرضه خلال احتفالية وطن السلام بحضور الرئيس السيسي أن المستشفى في غزة قاموا بإدخال أحد أبنائها ثلاجة الموتى بعد إصابته خلال القصف على منزلهم فى خان يونس واعتقدت انه استشهد.

وتابعت الأم : حضنت أبني وسبحان الله كأن الروح عادت له من جديد وفاق من الغيبوبة التي كان فيها وبعدين توجهنا للشيخ زويد بالإسعاف وتم علاج ابنائي في مستشفى العريش العام وقعدنا في المستشفى ولا يوجد أي تقصير معانا حتى لو فقدنا الامل لكن الرئيس السيسي اعطانا الامل مرة آخري وصامدين مادام معانا الناس الحلوة اللي بتدعمنا احنا أقوياء وغزة دي بلدنا ونشأنا فيها ووطنا ومحدش يتخلي عن بلده ووطنه ونبنيها طوبة طوبة.