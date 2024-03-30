ننشر أسماء المصابين في حادث تصادم أتوبيس عمالة وسيارة نصف نقل بالمنوفية

نقلت سيارة الإسعاف في محافظة المنوفية المصابين في حادث تصادم أتوبيس عمالة مع سيارة نصف نقل بطريق السادات شبين الكوم، الي مستشفي منوف.

ولقي عامل مصرعه وأصيب 22 آخرون في الحادث وتنوعت إصاباتهم ما بين كسور وجروح وسحجات.

وجاءت اسماء المصابين في الحادث: نورهان سعيد مصطفي 23 عاما، سعاد الفقي، احمد سعيد فتحي 29 عاما، حميدة سعيد طلبة 48 عاما، محمود عبد العزيز 46 عاما، محمد احمد يونس 31 عاما، طارق حامد إبراهيم 22 عاما، احترام عبد العليم 54 عاما، سعيده مجدي معوض، نيرمين السيد جاب الله، أحمد عماد نصر الدين، أحمد حسني محمود، علاء عبد الموجود عطوة، إيمان محمد سويلم، عفاف محمد ابراهيم، نورهان محمد صلاح، ايمان حسن أحمد، رنا هاشم أحمد، هالة عبد المنعم، سارة السيد محمد، احمد ابراهيم عشماوي، رباب حسين.

فيما تم تقديم الإسعافات الأولية ورفع حالة الطوارئ بمستشفى منوف العام لعلاج المصابين.