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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه المنوفية: شفط تجمعات الأمطار بمختلف أنحاء المحافظة

شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار من شوارع المنوفية

أعلن المهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن شفط تجمعات مياه الأمطار عقب تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ منذ الساعات الأولي من صباح اليوم .

 

وقال انه تم الدفع بالفرق والمعدات اللازمة لرفع تجمعات مياه الأمطار بالشوارع والميادين والانفاق للتأكد من انتظام عمليات إزالة أي تجمعات للمياه لضمان عدم إعاقة الأمطار للحركة المرورية للمواطنين .

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وأكد، أن الشركة تتلقى أى بلاغات بأماكن تجمع الأمطار للتحرك فورا لشفطها وكسحها وذلك عن طريق الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من أي تليفون ارضي او محمول .

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