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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية: مد العمل بسوق السيارات لفترة مسائية

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية في سوق السيارات

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية انتظام العمل بسوق السيارات النموذجي والمقام بمدخل قرية ميت خلف أمام مدرسة الألسن بنطاق مدينة شبين الكوم والذى يتم تنظيمه يوم الجمعة من كل أسبوع .

وقرر المحافظ مد العمل بالسوق لفترة مسائية، تيسيراً على حركة المواطنين وإتاحة الفرصة وتوفير مزيد من الوقت أمام الزائرين ولتسهيل حركة البيع والشراء للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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وأشار محافظ المنوفية إلى أن سوق السيارات الجديد يقام لأول مرة على أرض المحافظة، في إطار مواجهة الأسواق العشوائية وتوفير أماكن حضارية لائقة وتعظيم موارد المحافظة وتنميتها بما يعود بالنفع العام.

ويتميز سوق السيارات بتوافر كافة الخدمات به من الحماية المدنية والشهر العقاري والمرور والإسعاف وورش الميكانيكا وغيرها من الخدمات الحيوية لضمان سرعة إنهاء إجراءات البيع ونقل الملكية لتقديم خدمات أفضل لأهالينا بالمنوفية، ويشهد سوق السيارات حالة متميزة من حركة البيع والشراء وإقبالاً كثيفاً من قبل الزائرين ويتمكن من خلاله البائع والمشتري الحصول على كافة المزايا بمكان واحد لتسهيل إجراءات البيع والشراء.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المنوفية سوق السيارات الجديد محافظ المنوفية الشهر العقاري

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