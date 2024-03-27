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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط جزارين في المنوفية ذبـ.حوا الأحصنة وباعوها للمواطنين بقويسنا

ضبط جزارين لذبح خيول
ضبط جزارين لذبح خيول في المنوفية

ألقت قوات أمن المنوفية القبض على جزارين في قرية أشليم بمركز قويسنا؛ بتهمة ذبح الأحصنة وبيع لحومها على أنها لحوم بلدية لأهالي قويسنا.

جاء ذلك عقب قيام الجزارين باستئجار منزل داخل القرية وإحضار الأحصنة وذبحها وبيع لحومها.

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واكتشف الأهالي قيامهم بذلك بعد إحضار أحصنة الي المنزل واختفاءها حيث أبلغوا الشرطة.

وتمكنت قوات الشرطة من ضبط الجزارين الذي أكدوا أنهم من خارج القرية وان ذبح الأحصنة حلال.

وتبين تورطهم في الذبح متلبسين بوجود لحم أحصنة وتعليق آر لذبحه.

وتم التحفظ علي المضبوطات وضبط الجزارين.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

الحالات الإنسانية المنوفية امن المنوفية قوات أمن المنوفية قوات الشرطة لحوم بلدية مركز قويسنا

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