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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يأمر بصرف مساعدات مالية ومواد غذائية لعدد من الحالات الإنسانية

لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام عدد من الحالات الإنسانية وذوى الهمم أصحاب الظروف الاجتماعية والمعيشية الصعبة لتقديم الدعم اللازم لهم والاستماع إلى مطالبهم وإيجاد الحلول الفورية لها.

وقدم محافظ المنوفية التهنئة لهم بمناسبة شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات، وذلك في إطار لقاءاته الدائمة والمستمرة لتقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية وذوى الهمم والمساهمة في رفع العبء عنهم.

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وخلال اللقاء، سلم محافظ المنوفية مساعدات مالية ومواد غذائية ولحوم للحالات لمساعدتهم على تلبية متطلبات المعيشة ورفع العبء عن كاهلهم مراعاة لظروفهم الاجتماعية والمعيشية الصعبة.

كما أجري المحافظ حواراً مع الحالات للاستماع إلى مطالبهم موجها باتخاذ اللازم تجاهها، مؤكدا أن بابه مفتوح أمام جميع المواطنين للاستماع إلى شكواهم وتلبية مطالبهم وذلك فى إطار اللوائح والقوانين.

وأعرب المواطنون عن سعادتهم بتلك اللمسة الإنسانية من محافظ المنوفية وحرصه على الاستماع إلى شكواهم وتلبية مطالبهم ومحاولة تخفيف العبء ورفع المعاناة عن كاهلهم .

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