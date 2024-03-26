إعادة حركة القطارات لطبيعتها بعد تلامس قطار بجرار في المنوفية

أعلن مصدر بمحطة قطارات قويسنا عن استكمال حركة القطارات علي خط القاهرة الإسكندرية عقب تلامس جرار فردي مع القطار رقم 15 القادم من القاهرة إلى الإسكندرية، موضحا أن حركة القطارات لم تتأثر لان الامر لم يتجاوز دقائق.

وأكد أنه تم نقل قائد الجرار الفردي إلى مستشفى قويسنا لإسعافه لإصابته بحالة اعياء و تم إعادة سير القطار رقم 15 المتجه إلى الإسكندرية وتخزين الجرار الفردي في مخازن سكك حديد محطة قويسنا.

وتبين أن القطار رقم 15 القادم من القاهرة إلي الإسكندرية تلامس معه من الخلف جرار فردي أمام مزلقان عرب الرمل مركز قويسنا محافظة المنوفية وسار القطار و خلفه الجرار حتي محطة قطار قويسنا.

فيما سادت حالة من الهلع بين الركاب ولكن تم عدم وجود إصابات حيث انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف.

وعادت حركة السير الي طبيعتها واستكمل القطار رقم 15 رحلته، ويتم التحقيق في الواقعة.

