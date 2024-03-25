محافظ المنوفية: بدء التسجيل في المرحلة الثالثة لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن بدء التسجيل بالمرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وذلك خلال شهر مارس 2024 على الموقع الرسمي للمبادرة من خلال الرابط التالي :http://award.sgg.eg/Home/SignUp_EgyGreenlnnovation ، والتى أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، بهدف تأكيد الدور الريادي في مجال تعزيز العمل المناخي ودعم المشروعات الخضراء وذلك وفقاً لرؤية مصر 2030.



وأكد محافظ المنوفية، أن المبادرة تأتي ضمن جهود الدولة المكثفة في التعامل مع قضايا المناخ من خلال تقديم مشروعات تستهدف وضع حلول عاجلة وجذرية لمواجهة تحديات التغير المناخي ، مثمنا النجاح الذي حققته الدورة الأولى والثانية من المبادرة.

وأكد تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لحشد الجهود وتحفيز القطاع الخاص والمجتمع المدني للمشاركة بالمزيد من المشروعات التي تتوافق مع المعايير البيئية والتكنولوجية ذات جدوى اقتصادية واجتماعية واستدامة بيئية تلبي كافة احتياجات المواطنين.