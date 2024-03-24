لخدمة الأهالي.. محافظ المنوفية يتفقد الأعمال الإنشائية للموقف النموذجي الجديد ببركة السبع

زار اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عدة مواقع ضمن جولة ميدانية موسعة لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات والوقوف على حجم الأعمال ونسب الإنجاز، رافقه خلالها هناء عقيلة رئيس حى غرب شبين الكوم، والمهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة، والمهندس الدكتور محمد سعفان عميد كلية الهندسة، والمهندس الدكتور عصام هلال وكيل كلية الهندسة.

استهل محافظ المنوفية جولته بتفقد أعمال تنفيذ إنشاءات كورنيش شبين الكوم الجديد على مساحة 500 م تقريبا ، بداية من معهد الكبد وحتى كوبرى القاصد بحي غرب شبين الكوم ، حيث جارى إجراء اختبارات تجارب التحميل وصب البلاطات الخرسانية للكورنيش العلوى والسفلى وذلك ضمن خطة المحافظة الشاملة لتطوير المنطقة بالكامل.

ووجه المحافظ بتسريع وتيرة العمل لخلق متنفس حضاري جديد لأهالي شبين الكوم والمترددين على العاصمة، فضلاً عن المساهمة في توفير فرص عمل جادة للشباب من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية والحياتية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.



كما تفقد المحافظ الأعمال الإنشائية للموقف النموذجي الجديد لبركة السبع ( المرحلة الأولى ) على مساحة 2000م2 ، بتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه، وذلك في إطار الخطة المحافظة الشاملة لاستغلال الأصول الغير مستغلة لتعظيم الموارد الذاتية بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأهالي، رافقه خلالها اللواء وحيد الحضري رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع، العميد مهندس نهاد عويضة مدير المشروعات بشركة الانتاج الحربى للمشروعات.

واستمع المحافظ الي شرح تفصيلي عن الموقف التنفيذي للمشروع، مشدداً على تسريع معدلات الأداء وتقديم كافة أوجه الدعم اللوجيستى للانتهاء من كافة الأعمال المقررة ، لافتاً إلى أن المحافظة تتبنى خطط طموحة لإقامة العديد من المواقف والأسواق النموذجية بديلة عن المواقف العشوائية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تفقد المحافظ أعمال رصف ورفع كفاءة مربع سكنى مدرسة أبو بكر الصديق بقيمة 1,5 مليون جنيه ضمن إجمالي استثمارات مشروعات الرصف ، بحضور المهندس شعبان الشبراوي مدير مديرية الطرق ، وجارى الإنتهاء من وضع الطبقة السطحية ضمن أعمال الرصف المتكاملة للمنطقة.

وأكد مدير مديرية الطرق أنه تم الانتهاء من مشروعات الرصف للخطة الاستثمارية لمركز بركة السبع للعام الحالي 2023/2024 ، مشيراً الي أنه تم انهاء رصف ورفع كفاءة شارع الترعة بـ 5 متفرعات، بتكلفة 3 مليون جنيه وذلك ضمن رصف وتطوير مربع سكنى منطقة بورسعيد الجهة الشرقية.

وخلال تفقده قام محافظ المنوفية بتوزيع بونات مواد غذائية مجانية لعمال النظافة بالمنطقة دعماً لهم .