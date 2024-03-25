ضخ 72 طن سكر بسعر 27 جنيها للكيلو لتلبية احتياجات المواطنين بالمنوفية

شهد اليوم الإثنين اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، اصطفاف سيارات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ( الشركة الوطنية للتبريدات والتوريدات ) لضخ72 طن سكر مدعم بسعر 27 جنيهاً للكيلو وذلك للمرة الثالثة خلال شهر مارس الحالي، بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد ، اللواء وحيد الحضري رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع ، سامي سرور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا.

وتفقد محافظ المنوفية 6 سيارات محملة بالسكر المدعم بإجمالي 72 طن لتوزيعهم إلى مدن وقرى “ قويسنا – أشمون – الباجور – بركة السبع – منوف – السادات ”.

وأشار المحافظ إلى أنه وبالتنسيق التام مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية تم ضخ 174 طن سكر خلال شهر مارس الحالي ومستمرون في ضخ المزيد من الكميات الإضافية من السلع بالمنافذ والأسواق لسد احتياجات المواطنين.



وثمن محافظ المنوفية الدور الحيوي لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية في دعم جهود الدولة نحو توفير السلع الغذائية بأسعار مدعمة للمواطنين بما يحقق التوازن والاستقرار بالأسواق ويعزز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا ، مؤكداً على استمرار التنسيق الكامل مع الجهاز لزيادة عدد المنافذ المتنقلة لتغطية كافة أرجاء المحافظة لإتاحة جميع أنواع السلع الغذائية والأساسية أمام المواطنين .