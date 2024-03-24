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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد دار الطفل اليتيم بهورين ويسلمهم مساعدات غذائية وبطاطين

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية

إستكمل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولته الميدانية بمركز ومدينة بركة السبع ، بتفقد مشروع إنشاء سوق الجملة الجديد بتكلفة ما يقرب من 5 مليون جنيه ، تنفيذ هيئة الأبنية التعليمية .

جاء ذلك بحضور اللواء وحيد الحضري رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع ، والمهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، والمستشار الهندسي للمحافظة .

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واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي عن مكونات المشروع والذى يضم محلات ومظلات ومبنى إداري مكون من مصلي ومكتب ودورات مياه ، وجاري تنفيذ أعمال الشدة الخشبية لنجارة الأسقف تمهيدا لاعمال الصبة الخرسانية، وقد وجه المحافظ بدراسة إمكانية زيادة عدد المحلات لخلق المزيد من فرص العمل ، يأتى هذا ضمن خطة  المحافظة فى إنشاء أسواق نموذجية جديدة بديلاً عن الأسواق العشوائية تساهم فى تحسين المظهر العام والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.


كما تفقد المحافظ دار الطفل اليتيم بهورين للاطمئنان علي مستوى الخدمات المقدمة للأيتام ، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة لتلك الفئات لتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم وخلق جيل سوى قادر على تحمل المسئولية ، بحضور الأستاذ محمد جمعة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي،  والدكتور أسامة الشلقاني وكيل مديرية الصحة ،والأستاذة سمر يوسف مديرة الدار 
وخلال تفقده، اطمئن المحافظ على منظومة العمل بالدار والتى تضم 15 نزيل منهم طفلة حاصلة على المستوى الأول فى بطولة الجمباز على مستوى الجمهورية تحت سن 6 سنوات، وتأكد بنفسه على مستوى جودة الخدمات المقدمة ومدى توافر كافة الإحتياجات الضرورية ، فيما قام محافظ المنوفية بتوزيع مواد غذائية وبطاطين لتلبية كافة الإحتياجات والمتطلبات المعيشية لأبنائه بالدار فضلا عن بونات مواد غذائية على العاملين دعما لهم ، مؤكدا على حسن معاملة الأطفال ورعايتهم من كافة الجوانب الصحية والاجتماعية والنفسية لدمجهم في المجتمع .

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الأبنية التعليمية التضامن الاجتماعي هيئة الأبنية التعليمية محافظة محافظ محافظ المنوفية

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