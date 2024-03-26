احتكاك مؤخرة قطار بمقدمة آخر بمحطة قويسنا ونقل سائق أحدهما للمستشفى| صور

نقلت سيارات الإسعاف سائق قطار بمحطة قطارات قويسنا، إلى المستشفى وذلك عقب احتكاك قطار بمؤخرة قطار آخر على محطة قويسنا وإصابة سائق أحد القطارات بحالة إعياء نقل على أثرها لمستشفى قويسنا.

وانتقلت قوات الشرطة للتحقيق في واقعة احتكاك قطار بمؤخرة قطار اخر علي محطة قطارات قويسنا.



جاء ذلك أثناء وقوف القطار في المحطة حيث حدثت نوع من الهلع بين ركاب القطار، وتم نقل سائق قطار رقم 15 إلى مستشفى قويسنا العام للاطمئنان علي صحته عقب شعوره بحالة اعياء.

فيما تم تسيير حركة القطارات واستكمل أحد القطارين طريقه علي خط القاهرة الإسكندرية دون إصابات بين الركاب أو حدوث تلفيات، فيما تم تغيير سائق القطار الثاني لاستكمال طريقه أيضا.

احتكاك قطارين في المنوفية

احتكاك قطارين في المنوفية

احتكاك قطارين في المنوفية

احتكاك قطارين في المنوفية

احتكاك قطارين في المنوفية

احتكاك قطارين في المنوفية

احتكاك قطارين في المنوفية

احتكاك قطارين في المنوفية