بريق دهب .. حملة نظافة موسعة بالممشى السياحي يوميا

كل يوم يزداد بريق الممشي السياحي بدهب وسط إنارة خافته يجذب السياح ليلا حتي شروق الشمس، وتقوم الوحدة المحلية لمدينة دهب بجنوب سيناء، يوميا بحملة نظافة موسعة بالممشى السياحي على شاطئ المسبط، وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري للممشى حيث يغسل عمال نظافة مجلس مدينة دهب الممشي بعد تنظيفه بعد أن يقل عدد المارة والسياح في الممشي .

قال اللواء عبدالرحمن بهاء الدين، رئيس مدينة دهب، إن الوحدة المحلية حريصة على تواصل حملات النظافة بشكل دوري بكافة أنحاء المدينة بشكل عام، والممشى السياحي بشكل خاص، كونه الوجه السياحية الأولى بالمدينة، مشيرًا إلى أن أعمال النظافة تضمنت كنس الممشى، ورفع المخلفات وغسله بالماء بداية من أول الممشى حتى آخره .

وأكد رئيس المدينة في تصريح اليوم، أن المدينة تستعد لاستقبال عيد الفطر المبارك، وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بتجهيز ونظافة كافة المقاصد السياحية بها، كون المدينة تشهد إقبال سياحي كبير خلال المناسبات والأعياد المختلفة، كونها وجهة سياحية عالمية تتضمن كافة المقومات التي تجذب السائحين، إضافة إلى الطبيعة الخلابة، والطقس المعتدل.

ولفت إلى أن أعمال النظافة بالمدينة شهدت خلال الفترة الأخيرة تقدمًا ملحوظًا على مستوى الكم والكيف، وشملت الحملات الدورية كافة قطاعات المدينة بما فيها الشوارع والممرات الضيقة والصغيرة جدًا .

وأوضح أنه جرى تزويد المدينة بمعدات نظافة على أعلى مستوى، وهذه المعدات البالغ عددها 21 معدة متنوعة قادرة على تلبية احتياجات المدينة، وتحقيق المستوى المطلوب من النظافة بما يتناسب مع مكانة المدينة السياحية.

غسيل ممشي دهب السياحي

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