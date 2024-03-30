محافظ الإسكندرية: إزالة التعديات على أراضي الدولة وإيقاف أعمال البناء المخالف

شنت أحياء الإسكندرية حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، لاسترداد حق الدولة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية المعنية.

وأسفرت الحملات عن إزالة 6 حالات بناء مخالف بينها تعديات على الأراضي الزراعية تشمل مباني وأسوار بأحياء "المنتزه أول، العامرية ثان، وسط الإسكندرية".

شملت الحملات التحفظ على كميات من مواد البناء وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أكد أن ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة واسترداد حق الدولة في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

وأشار الشريف، إلى التنسيق الكامل بين جهاز حماية أملاك الدولة ومديرية الأمن وجميع جهات الولاية بالمحافظة ورؤساء الأحياء في تنفيذ قرارات الازالة لجميع التعديات بكل قوة وحزم، مؤكدًا أنه لا تهاون في إزالة التعديات.