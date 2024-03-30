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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

استبعاد مو صلاح وضم آخرين.. ماذا قرر اتحاد الكرة لأولمبياد باريس 2024؟

صدى البلد

في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس، ينتظر العالم حدثًا دوليًا متعدد الرياضيات تنظمه اللجنة الأولمبية الدولية وهو دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024 (الثالث والثلاثون) الذي من المقرر تنفيذه في باريس بفرنسا.

ومن بين الرياضات المقرر المنافسة بها في أولمبياد باريس 2024 هي الرياضة التي تتصدر المشهد لدى المواطن المصري وهي رياضة كرة القدم. 

استبعاد مو صلاح

لذلك، يبدأ الاتحاد المصري لكرة القدم في تشكيل الفريق الذي يمثل دولتنا، ومن بين قراراته هو استبعاد نجم كرة القدم المصري وقائد المنتخب الوطني الأول ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح من دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

اللاعب محمد صلاح

وأخبر اتحاد الكرة المصري روجيرو ميكالي، المدير الفني لـ منتخب مصر الأولمبي، أنه من الصعب للغاية انضمام (مو صلاح) للمنتخب الأولمبي في باريس 2024 بسبب تمسك ليفربول به خلال هذه الفترة لأجل الموسم الجديد من البريميرليج.

وبالتالي، سيرفض ليفربول انضمام محمد صلاح للمنتخب الأولمبي في باريس 2024 مثلما رفض من قبل في الأولمبياد الأخيرة وهو ما يعني أن الطلب الذي سيقدم لإدارة الريدز سيتم رفضه.

ونظرًا لأنه يحق لكل منتخب مشارك في الأولمبياد ضم 3 لاعبين فوق السن لصفوفه، قرر البرازيلي روجيرو ميكالي على وضع اسم مو صلاح على أحد المقاعد المخصصة للاعبين فوق السن بقائمة الفراعنة الصغار في أولمبياد باريس 2024.

ضم آخرين

كما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم ضم اللاعب عمر مرموش لاعب إينتراخت فرانكفورت؛ واللاعب مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي إلى المنتخب الأولمبي للمشاركة في أولمبياد باريس 2024. 

اللاعب عمر مرموش

وبالفعل، بدأت تحركات بجس نبض اللاعبين بعدما طلب روجيرو ميكالي من اتحاد الكرة انضمامهم للمنتخب، ثم سيحاولون الحصول على موافقة أنديتهما خلال الفترة المقبلة.

اللاعب مصطفى محمد

ومن المقرر أن يتم إرسال القائمة المبدئية للمنتخب الأولمبي المشارك في أولمبياد باريس والتي ستضم 35 لاعبًا إلى الفيفا (الاتحاد الدولي لكرة القدم) يوم 24 مايو المقبل بحد أقصى، كما سيتم إرسال القائمة النهائية التي ستضم 22 لاعبًا منهم 18 لاعبا أساسيا و 4 احتياطي في الأسبوع الأول من شهر يوليو.

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استبعاد مو صلاح وضم آخرين.. ماذا قرر اتحاد الكرة لأولمبياد باريس 2024؟

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