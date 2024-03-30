عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

ضبط 259 عبوة بيطرية منتهية الصلاحية بالغربية.. الحبس 7سنوات عقوبة غش الأدوية

أدوية بيطرية بالغربية
أدوية بيطرية بالغربية

تحفظت مديرية الطب البيطرى بالغربية، على 259 عبوة أدوية بيطرية متنوعة الأصناف، منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ، داخل محلات للمستلزمات البيطرية.

وكان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد قاد لجنة تفتيشية على مراكز المحافظة بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية ، لإحكام السيطرة والرقابة على سوق بيع الأدوية البيطرية بالمحلات والعيادات البيطرية ، وتم خلالها المرور على عدد من المراكز والعيادات البيطرية ، وتم رصد عبوات أدوية بيطرية متنوعة الأصناف منتهية الصلاحية وأخرى بدون فواتير ومجهولة المصدر بداخلها بإجمالى 259 عبوة.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر مخالفة لأصحاب المضبوطات، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.

عقوبة غش الدواء

ويرصد "صدى البلد " العقوبات الموجودة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 لـ قمع التدليس وغش الأدوية كالآتي:

- طبقا لقانون قمع التدليس وغش الأدوية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.

- وتكون العقوبة طبقا لقانون قمع التدليس وغش الأدوية الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في غش الأدوية ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.

واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة الماضية، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.

وأكد فخري الفقي، أن مشروع القانون يستهدف العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.

وأوضح النائب أن مشروع القانون تضمن إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.

وأشار رئيس لجنة الخطة بمجلس النواب إلى أن مشروع القانون يستهدف إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقاً للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.

259 عبوة أدوية بيطرية الغربية عقوبة غش الدواء غش الأدوية الادوية المغشوشة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجراء عاجل من الكاف تجاه حكم مباراة الأهلي وسيمبا

700 جنيه زيادة|الذهب يخالف التوقعات بشكل مفاجئ.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

فتاة البراجيل حست بالذنب| قصة انتحـ ار رحاب ضحية صراع الحب.. تفاصيل

شوبير يصنع التاريخ .. حسن المستكاوي يشيد بأداء لاعبي الأهلي أمام سيمبا

صرف معاشات شهر أبريل 2024 بالزيادة الجديدة.. الاثنين

قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك وفيوتشر

الحق اشتري سيارة قبل هذا الموعد..عضو مجلس إدارة شعبة السيارات يكشف أفضل توقيت

خروج 4 لاعبين من حسابات حسام حسن لمعسكر منتخب مصر في يونيو

ترشيحاتنا

مظاهرات في إسرائيل تطالب باستقالة نتنياهو.. وأهالي الأسرى: سنعمل على استبداله

مقتل مسلح بسكين وإصابة شرطية في شمال ألمانيا

فضيحة فايز سرنجة في المحكمة .. وانهيار الزوجة رنا بكلمات مثيرة

أسعار كعك وبسكويت عيد الفطر 2024 في المجمعات الاستهلاكية

وزير الخارجية: مصر تؤكد رفضها القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم

سفينة تحمل مساعدات غذائية لغزة تغادر ميناء قبرص


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل أسياخ الدجاج الحارة| جديدة و لذيذة

بشرى لأصحاب المعاشات.. صرف المرتب بالزيادة الجديدة خلال ساعات| اعرف هتقبض كام

نشرة المرأة والصحة|إلهام شاهين تتألق في سحور رمضان بهذه الإطلالة.. 5 أطعمة غير متوقعة لصحة الكلى

جوا.. مصر تواصل إسقاط أطنان من المساعدات على قطاع غزة

فيديو

هربا من الشرطة.. التحقيق مع إحسان الترك بسبب سقوط شخص من بلكونة منزله

رؤوف عبد العزيز: مسلسل سر إلهي مليان عضلات تمثيلية والمودة أخرجت طاقتهم

رؤوف عبد العزيز: هدف مسلسل سر إلهي توحيد الأسرة وروجينا تمدنا بالايجابية

جوا.. مصر تواصل إسقاط أطنان من المساعدات على قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ