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برلمان

برلمانية: الاهتمام بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني يؤكد جديته

حنان عبده عمار
حنان عبده عمار

ثمنت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، الاهتمام بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني في مختلف محاوره، مؤكدة بذلك جدية الحوار الوطني والالتزام بتنفيذ توصياته.

وأشادت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، بتشكيل لجنة مشتركة تضم أعضاء من الحوار الوطني والحكومة، بهدف متابعة تنفيذ نتائج الحوار الوطني، مؤكدة على ضرورة عقد اجتماعات دورية مع رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة آليات تنفيذ التوصيات المختلفة، قائلة: "هذا الإجراء يعزز فعالية تطبيق هذه التوصيات على أرض الواقع".

أشارت إلى أهمية استمرار التوجيهات المستمرة من الرئيس السيسي للحكومة بضرورة تحويل مخرجات وتوصيات الحوار إلى خطط تنفيذية بسرعة، مما يسهم في تحقيق الأهداف المحددة لمختلف القطاعات، ويعكس الحرص التام على استقرار وأمن ورخاء الدولة المصرية.

لفتت إلى لقاء رئيس الوزراء مع اللجنة التنسيقية لتنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطني، وتقديمه تقرير المتابعة الثاني للخطة التنفيذية للإجراءات المُقترحة من جانب الحوار الوطني حتى منتصف مارس الحالي.

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