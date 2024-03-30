نيوكاسل يحقق فوزا دراميا على وست هام يونايتد برباعية مقابل ثلاثة أهداف

في مباراة مثيرة، نجح نيوكاسل يونايتد في تحقيق فوز مذهل على ضيفه وست هام يونايتد بنتيجة 4-3، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي.

شهدت المباراة تأخر نيوكاسل بثلاثة أهداف، قبل أن يعود بقوة ويقلب الطاولة على وست هام.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد نيوكاسل إلى 43 نقطة، محتلاً المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق نقطة واحدة عن وست هام، الذي يحتل المركز السابع.

افتتح نيوكاسل التسجيل في الدقيقة السادسة من ركلة جزاء نفذها ألكساندر إيزاك.

رد وست هام بهدفين متتاليين، سجلهما مايكل أنطونيو في الدقيقة 21 ومحمد قدوس في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أضاف وست هام هدفًا آخر عبر جارود بوين في الدقيقة 48.

لكن عودة نيوكاسل بدأت في الدقيقة 77 بركلة جزاء نفذها إيزاك بنجاح، ثم سجل هارفي بارنيز هدفين في الدقائق 83 و91 ليقلب المباراة لصالح نيوكاسل.

بهذا الفوز، خطف نيوكاسل النقاط الثلاث في مباراة تعتبر واحدة من أفضل مباريات الموسم في الدوري الإنجليزي.