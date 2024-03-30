الشرطة الإسرائيلية تعتقل 16 شخصا بتهمة التحريض في القدس

أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم السبت عن أنها اعتقلت 16 شخصا للاشتباه في قيامهم 'بالتحريض والانتماء إلى الإرهاب والإرهابيين' في البلدة القديمة بالقدس بعد صلاة الجمعة.

وقع الحادث في الموقع المقدس المعروف باسم جبل الهيكل من قبل اليهود ومجمع الحرم الشريف من قبل المسلمين. فهي موطن لحائط المبكى والمسجد الأقصى، وهما مكانان عبادة مهمان لليهود والمسلمين، على التوالي. وكان الموقع منذ فترة طويلة نقطة اشتعال في التوترات بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقالت الشرطة إنه بعد انتهاء صلاة العشاء والفجر يومي الجمعة والسبت 'استغل بعض الأفراد هذا الوضع للانخراط في التحريض والتعبير عن دعم الإرهاب'.

وجاء في البيان: “بعد عمليات التحقيق المختلفة، تم تحديد مكان المشتبه بهم، من بينهم 16 تم اعتقالهم بالفعل، بالإضافة إلى مشتبه بهم آخرين سيتم اعتقالهم”.

وزعمت الشرطة أنه “من بين الدعوات التحريضية، التي استمرت لفترة قصيرة نسبيا، كانت هناك أيضا عبارات دعم لمنظمة حماس الإرهابية وقادتها، ودعوات لإيذاء اليهود، وتشجيع منظمة حزب الله الإرهابية على إطلاق النار على تل أبيب.'

في حين أن الدعوات لدعم حماس وإيذاء اليهود تعتبر غير قانونية في إسرائيل، إلا أنه يبدو أن هناك قدرًا أقل من التسامح مع انتقادات الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر. وقد تم اعتقال العشرات من السكان الفلسطينيين ومواطني إسرائيل في إسرائيل بسبب تعبيرهم عن تضامنهم مع غزة ومدنييها.