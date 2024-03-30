للأسبوع الثاني .. حميد الشاعري يحيي ليلة رمضانية ترفع شعار "كامل العدد"

أحيا الفنان حميد الشاعري ليلة رمضانية بخيمة فندق الماسة بمدينة نصر.

غنى حميد الشاعري خلال الحفل مجموعة من أشهر أغنياته ومنها "قشر البندق، عيني، على مين"، كما قدم الفنان هيثم نبيل أثناء حضوره الحفل، وقام هيثم بغناء أغنية "يا فراق" مع حميد على المسرح، وهي أول أغنية قدمها في مسيرته برعاية حميد الشاعري، كما غنى حميد دويتو أغنية "عيني" برفقة هيثم نبيل وسط تفاعل كبير مع الجمهور.

وكان من أبرز الحضور الإعلامي أحمد خيري، ومصمم الفاير ووركس الشهير و الممثل أحمد عصام، ومجموعة من الشخصيات العامة والفنية.

الجدير بالذكر أن حميد الشاعري أحيا الأسبوع الماضي حفل في التجمع الخامس برفقة صديقه الفنان هشام عباس، وحققت الحفلة نجاح كبير وكانت كامل العدد، وقد تفاعل الحضور مع حميد الشاعري خلال الغناء وشاركوه الغناء.