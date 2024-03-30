ليسوا شيوخ السلطان.. أحمد عمر هاشم: الدعوة للحاكم واجبة وليست محاباة له

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الدعوة للحاكم واجبة، وليست محاباة له لأن بصلاحه تصلح الأمة وتصلح أحوال الرعية.

وتابع هاشم خلال لقائه ببرنامج مملكة الدراويش تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة الحياة، أن من يدعون للحاكم ليسوا شيوخ السلطان، متابعا:" أكبر سلفنا الصالح من العلماء قالوا لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها للحاكم".



واختتم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن بصلاح الحاكم تصلح الرعية، لذلك ندعوا بأن يوفقه الله وان يقيض له من يساعده ويعينه.