حياة كريمة تكافئ سيدة تجمع الملابس وتساعد بها غير القادرين

قدم برنامج حياة كريمة، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم السبت هدية لسيدة تساعد المحتاجين.

وخلال أحداث الحلقة، كشفت السيدة أنها منذ 9 سنوات وجدت أن شقتها ممتلئة بالملابس الجيدة ولا تستخدمها، معقبة:" قررت أعرض الملابس فى مدخل العمارة واللى عاوز حاجه ييجى ياخدها بدون مقابل".

جمع الملابس وتوزيعها

وتابعت السيدة قائلا:" كتبت على صفحتى لقيت صحابى وجيرانى كمان بيجيبوا الملابس اللى مش عاوزينها، والفكرة بدأت تكبر وبقيت اجمع الهدوم وأوزعها لله بدون أى مقابل".

وأشارت السيدة إلى أنها توسعت فى العمل وبدأت تنظم معارض خاصة بالمناسبات مثل موسم المدارس تقوم بجمع احتياجات الطلبة وتوزعها بالمجان.