سعر الدولار في البنوك اليوم 31-3-2024

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأحد 31-3-2024، داخل الجهاز المصرفي المحلي دون أي تغيير منذ الخميس الماضي.

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنك المركزي المصري نحو 47.32 جنيه للشراء و 47.46 جنيه للبيع

وبلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47 جنيها للشراء و 47.1 جنيه للبيع في ميد بنك

وجاء ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.05 جنيه للشراء و 47.15 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية.

وصل متوسط سعر الدولار في البنوك الأخري نحو 47.35 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع في بنوك " سايب، المصري الخليجي،الإسكندرية، المصرف المتحد، الإسكندرية، العربي الدولي،التجاري الدولي CIB، قطر الوطني الأهلي QNB، المصرف العربي الدولي AIB، الأهلي المتحد، الاستثمار العربي AI،العربي الافريقي الدولي، القاهرة،المصري لتنمية الصادرات EB، البركة،قناة السويس".

وسجل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه في بنك كريدي أجريكول محققا نحو 47.4 جنيه للشراء و 47.5 جنيه للبيع.

أعلي سعر

بلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.45 جنيه للشراء و 47.55 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي و البنك الأهلي الكويتي.

تعليمات للتقييم الداخلي لكفاية رأسمال البنوك

اصدر البنك المركزي المصري تعمليمات البنوك بشأن "المتطلبات الخاصة بتقرير اختبارات التحمل للبنوك".

وشددت تعليمات حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري والمرسلة لرؤساء البنوك بضرورة الالتزام بتلك التعليمات لدى إعداد اختبارات التحمل بتقرير التقييم الداخلي لكفاية رأس المال، وموافاة البنك المركزي .

كما تضمنت التعليمات بموافاة البنك المركزي بالتقرير المشار إليه بشكل سنوي خلال مدة أقصاها 90 يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، بدءا من نهاية السنة المالية لعام 2024.

أسباب اتخاذ القرار

أرجع قرار محافظ البنك المركزي لإصداره ذلك التقرير في إطار حرص البنك على تطبيق أفضل الممارسات الدولية لإدارة المخاطر بما يدعم سلامة واستقرار القطاع المصرفي المصري، وعملاً على إرساء إطار فعال متكامل لاختبارات التحمل التي تلتزم البنوك بإجرائها لدى إعداد تقرير التقييم الداخلي لكفاية رأس المال وبهدف تقييم مدى قدرة ومرونة البنوك في التعامل مع المخاطر المختلفة