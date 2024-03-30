نزل 3 جنيهات| مفاجأة غير متوقعة في سعر الدولار رسميًا الآن بالبنوك

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم ليقترب بقوة من 47 جنيها في البنك الأهلي المصري بعدما صعد ليلامس 48 جنيها ، بعد أن كان فوق الـ50 جنيها في البنوك، محققا تراجعا بنحو يزيد على جنيهات كاملة من أعلى سعر يوم 6 مارس، وسط شلل كامل للسوق السوداء.

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي 47.35 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك مصر 47.35 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع.

الدولار

سعر الدولار في السوق السوداء

ونجح المركزي في القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي من خلال تحرير صعر الصرف بعد دخول مليارات الدولارات خزينة الدولة، مشيرا إلى أن ذلك يؤدى إلى كبح جماح التضخم عقب الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف، لتنتهي السوق الموازية رسميا.

يوم 6 مارس الجاري تحديدا قفز السعر إلى نحو 50.58 جنيه ،على خلفية تحرير سعر الصرف، قبل أن يتراجع عدة مرات متتالية في رحلة صعود للجنيه المصري، بالتزامن مع اعلان الحكومة ارتفع التخلي عند الدولار للبنوك والصرافة مع تراجع الطلب على الأخضر بعد توافره.

وبعد إعلان المركزي تحديد سعر الجنيه وفقا لآليات السوق، ارتفع بعدها في البنوك إلى 50.58 كأعلى سعر ، قبل ان يهبط تدريجيا ليفقد الدولار نحو يزيد على 3 جنيهات.

سعر الدولار في البنك المركزي

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري، جاء كما يلي:

1 دولار = 47.32 جنيه للشراء.

1 دولار = 47.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، جاء كما يلي:

1 دولار= 47.35 جنيه للشراء.

1 دولار= 47.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وعن سعر الورقة الخضراء مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، فجاء كالتالي:

1 دولار = 47.35 جنيه للشراء.

1 دولار = 47.45 جنيه للبيع.

الدولار

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

وعن سعر الورقة الخضراء مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، فجاء كالتالي:

1 دولار= 47.35 جنيه للشراء.

1 دولار= 47.45 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

يزيد البحث يوميا عن سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي، خاصة التجار والمستوردين والمستثمرين وأصحاب الشركات ، والذي كشفت عنه البنوك عبر مواقعها الرسمية في آخر تحديثاتها، والذي ارتفع يوم 6 مارس الجاري بعد ثابت دام لنحو عام منذ مارس 2023، ليعاود التراجع مجددا.