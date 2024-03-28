سعر الدولار اليوم 28-3-2024

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية مع بداية تعاملات اليوم الخميس الموافق 28-3-2024، دون أي تغيير علي مستوي 38 بنكا حكوميا وخاصا.

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 47.2 جنيه للشراء و 47.34 جنيه للبيع.

وبلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.2 جنيه للشراء و 47.3 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، الاستثمار العربي، البركة"

بلغ ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.23 جنيه للشراء و 47.33 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB، قناة السويس، مصر،الأهلي، العربي الافريقي الدولي، كريدي أجريكول، الاسكندرية".

وصل ثالث أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.25 جنيه للشراء و 47.35 جنيه للبيع في بنوك " سايب، المصرف العربي الدولي، الأهلي المتحد،HSBC، المصرف العربي الدولي، المصري لتنمية الصادرات"

وبلغ متوسط سعر الدولار في البنوك الأخري نحو 47.32 جنيه للشراء و 47.42 جنيه للبيع في بنك القاهرة الحكومي.

وبلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.75 جنيه للشراء و 47.85 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي و التنمية الصناعية.

كما سجل سعر أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.7 جنيه للشراء و 47.8 جنيه للبيع في بنك الكويت الوطني.

ارتفاع السيولة المحلية

ارتفع إجمالي أشباه النقود ضمن السيولة المحلية في البنوك إلى 6.41 تريليون جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 6.4 ترليون جنيه في سبتمبر من نفس العام ومقارنة بـ 6.24 تريليون جنيه في أغسطس 2023.

قال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إن إجمالي الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بلغت 4.85 ترليون جنيه في أكتوبر السابق مقابل 4.81 تريليون جنيه في سبتمبر من نفس العام ومقارنة بـ 4.75 تريليون جنيه في أغسطس من نفس العام.

ووصلت الودائع الجارية بالعملات الأجنبية نحو 412.415 مليار جنيه في أكتوبر السابق مقابل 401.1 مليار جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ 401.7 مليار جنيه في أغسطس 2023.

وبلغت الودائع غير الجارية بالعملة الأجنبية نحو 1.152 تريليون جنيه في أكتوبر السابق مقابل 1.16 تريليون جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ 116 تريليون جنيه في أغسطس 2023.

وبلغ صافي الأصول المحلية نحو 9.52 تريليون جنيه في أكتوبر السابق مقابل 9.4 تريليون جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ 9.3 تريليون جنيه في أغسطس 2023.

وتضمنت الأصول، الائتمان المحلي بقيمة 9.74 تريليون جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 9.6 تريليون جنيه في سبتمبر من نفس العام ومقارنة بـ 9.4 تريليون جنيه في أغسطس 2023.