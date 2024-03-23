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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنك المركزي: 6.4 تريليون جنيه حجم أشباه النقود في أكتوبر 2023

السيولة المحلية في
السيولة المحلية في البنوك

ارتفع إجمالي أشباه النقود ضمن السيولة المحلية في البنوك إلى 6.41 تريليون جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 6.4 ترليون جنيه في سبتمبر من نفس العام ومقارنة بـ 6.24 تريليون جنيه في أغسطس 2023.

قال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إن إجمالي الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بلغت 4.85 ترليون جنيه في أكتوبر السابق مقابل 4.81 تريليون جنيه في سبتمبر من نفس العام ومقارنة بـ 4.75 تريليون جنيه في أغسطس من نفس العام.

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ووصلت الودائع الجارية بالعملات الأجنبية نحو 412.415 مليار جنيه في أكتوبر السابق مقابل 401.1 مليار جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ 401.7 مليار جنيه في أغسطس 2023.

وبلغت الودائع غير الجارية بالعملة الأجنبية نحو 1.152 تريليون جنيه في أكتوبر السابق مقابل 1.16 تريليون جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ 116 تريليون جنيه في أغسطس 2023.

وبلغ صافي الأصول المحلية نحو 9.52 تريليون جنيه في أكتوبر السابق مقابل 9.4 تريليون جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ 9.3  تريليون جنيه في أغسطس 2023.

وتضمنت الأصول، الائتمان المحلي بقيمة 9.74 تريليون جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 9.6 تريليون جنيه في سبتمبر من نفس العام ومقارنة بـ 9.4 تريليون جنيه في أغسطس 2023.

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