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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنك المركزي: 5.1 تريليون جنيه قروض الجهاز المصرفي للعملاء في أكتوبر 2023

البنك المركزي
البنك المركزي

ارتفعت جملة أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بنهاية أكتوبر 2023 إلى 5.101 تريليون جنيه مقابل 5.02 تريليون جنيه في سبتمبر 2023، مقارنة بـ 4.93 تريليون جنيه في أغسطس 2023.

وبحسب تقرير صادر عن البنك المركزي المصري فقد بلغت أرصدة القروض المقدمة للحكومة نحو 2.3 تريليون جنيه في كتوبر 2023، مقابل 2.22 تريليون جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ 2.17 تريليون جنيه في أغسطس من نفس العام.

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وسجلت أرصدة قروض الحكومة بالعملة المحلية نحو 1.22 تريليون جنيه في أكتوبر السابق مقابل 1.21 تريليون جنيه في سبتمبر الماضي مقارنة نحو 1.2 تريليون جنيه في أغسطس من نف العام.

وبلغ حجم القروض بالعملة الأجنبية نحو 1.04 تريليون جنيه في أكتوبر السابق مقابل تريليون جنيه في سبتمبر الماي ومقارنة بـ 986.5 مليار جنيه في أغسطس 2023.

ووصلت جملة أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك من غير الحكومة نحو 2.84 تريليون جنيه في أكتوبر السابق ومقابل 2.8 تريليون جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ 2.76 تريليون جنيه في أغسطس  من العام.

وسجل إجمالي الأرصدة من القروض بالعملة المحلية نحو 2.4 تريليون جنيه في أكتوبر السابق مقابل 2.34 ترليون جنيه في سبتمبر الماضي ومقارنة بـ 2.31 تريليون جنيه في أغسطس 2023

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