البنك المركزي: استمرار استثناء استيراد الفول والأرز من حدود الائتمان البنكي لمدة عام

قرر البنك المركزي المصري مد عمليات استثناء البنوك لطلبات استيراد السلع الأساسية من الغطاء النقدي بنسبة 100%، والتي تتضمن واردات الحبوب والبقوليات.

كشف قرار حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، الصادر عبر كتاب موجه لرؤساء البنوك اليوم، الثلاثاء، أنه تم مد المهلة عاما آخر تنتهي في منتصف مارس من العام المقبل، إذ يسري الاستثناء من الغطاء النقدي لجميع طلبات استيراد الأرز والفول والعدس.

وقال القرار إن صدور تلك التعليمات يأتي في إطار متابعة البنك المركزي لاحتياجات السوق المصري، وحرصه على تسهيل الإجراءات الاستيرادية لمقابلة احتياجات المواطنين.

وأوضح محافظ البنك المركزي أن هذا القرار يسري على جميع العمليات الاستيرادية لجميع الشركات، مع مراعاة الدراسة الائتمانية التي يجريها كل بنك.

وكان البنك المركزي أصدر تعليمات في 21 ديسمبر 2015 بشأن ضوابط العمليات الاستيرادية، وتلته سلسلة من التعليمات اللاحقة، كان آخرها في 13 مارس 2023، ليستمر السماح للبنوك باستثناء كل من الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي بواقع 100% على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة، إذ تم تجديده مرة أخرى لمدة عام ينتهي في 15 مارس 2024.