البنك المركزي:78.9 مليار جنيه رصيد الكمبيالات المخصومة من العملاء في أكتوبر الماضي

ارتفع إجمالي الكمبيالات المخصومة للعملاء في البنوك لنحو 78.9 مليار جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 79.143 مليار جنيه في سبتمبر من نفس العام ومقارنة بـ 79.7 مليار جنيه في أغسطس 2024.

قال تقرير صادر عن البنك المركزي إن الكمبيالات المخصومة من الحكومة بلغت 54.93 مليار جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 55.28 مليار جنيه في سبتمبر 2023 ومقارنة بـ 55.82 مليار جنيه في أغسطس السابق.

وبلغت الكمبيالات المخصومة من العملاء من خارج الحكومة نحو 23.651 مليار جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 23.9 مليار جنيه في سبامبر السابق ومقارنة بـ 23.831 مليار جنيه في أغسطس 2023.

وتضمنت أرصدة الكمبيالات المخصومة بالعملة المحلية لغير الحكومة نحو 17.14 مليار جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 17.94 مليار جنيه في سبتمبر 2023 ومقارنة بـ17.34 مليار جنيه في أغسطس 2023.

وتضمن الكمبيالات المخصومة من قطاع الصناعة نحو 1.7 مليار جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 2.023 مليار جنيه في سبتمبر السباق ومقارنة بـ 1.91 مليار جنيه في أغسطس 2023.

ووصلت أرصدة الكمبيالات المخصومة من القطاع التجاري نحو 4.614 مليار جنيه في أكتوبر السابق ماقبل 3.50.2 مليار جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ 3.4 مليار جنيه في أغسطس 2023 .

وبلغت أرصدة الكمبيالات المخصومة بقطاع الخدمات نحو 4.5 مليار جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 6.721 مليار جنيه في سبتمبر من نفس العام ومقارنة بـ 6.6 مليار جنيه في أغسطس 2023.