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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

700 جنيه زيادة|الذهب يخالف التوقعات بشكل مفاجئ.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

الذهب
الذهب

شهدت سعر الذهب تحركا جديدا على المستوى المحلي، على خلفية ارتفاع أسعار أوقية الذهب في بورصة نيويورك إلى مستويات قياسية نتيجة التوترات الجيوساسية على مستوى العالم.

وتحرك سعر الجرام من عيار 21 والذي يفضله الكثير عند الشراء بقوة، إذ سجل نحو  3,120 جنيها بعدما تراجع الـ 3000 جنيه قبل ساعات ، فيما تحرك الجنيه الذهب بقيمة تزيد على 700 جنيه.

الذهب

سعر الذهب اليوم عيار 21 

وشهد سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت تحركا في محلات الصاغة، ويهتم الكثير بالبحث عن سعره، فهو يهم شريحة كبيرة من المصريين، لشراء المشغولات الذهبية المختلفة للمناسبات.

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ويظل الجرام من العيار الأشهر في مصر متراجعا بقوة عن أعلى قمة في نهاية يناير الماضي 4050 جنيهًا، على خلفية تصحيح أوضاع السعر بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة في فبراير الماضي والتي تنعش خزينة الدولة بمليارات الدولارات.

سعر الذهب عيار 18 الآن 

وقفز سعر عيار 18 ، فبعد أن سجل 2597 جنيها للبيع ، تحرك إلى نحو 2,674 جنيها ويظل متراجعا بقوة عن موجة الارتفاع التاريخية بنهاية يناير الماضي، والتي وصل خلالها إلى نحو 3500 جنيه بدون إضافات.

سعر الذهب الآن 

وتحرك الجنيه الذهب خلال ساعات بقوة، والمهم لدى فئة كبيرة من الراغبين في حفظ أموالهم واستثمارها، ويرغب الكثير في معرفة سعره يوميًا سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية وبالمصنعية، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات ويكون من عيار 24.

سجل الجنيه الذهب تحركا ليبدأ من نحو 24,960 جنيها للشراء اليوم، بعد نحو 24200 جنيه للشراء بفارق نحو 760 جنيه ، فيما سجل 28000 جنيه للشراء قبل أيام، وبعد 30 إلى 32 ألف جنيه للشراء كأعلى سعر.

الذهب 

أسعار الذهب مباشر

ويقدم لكم موقع “صدى البلد” في هذا التقرير آخر أسعار الذهب بكافة الأعيرة دون أي مصنعية، مع العلم أن هذه الأسعار قد تتغير على مدار اليوم حسب حركة السوق سعر الاوقية عالميا:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم  السبت  في مصر : 3,566 جنيها للشراء و 3,531 جنيها للبيع .

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم السبت : 3,120 جنيها للشراء و 3,090 جنيها للبيع.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم السبت : 2,674 جنيهًا للشراء و 2,649 جنيها للبيع.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام عيار 14 اليوم السبت : 2,080 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم السبت عيار 24 : 24,960 جنيها للشراء و 24,720 جنيه للبيع.

أسعار الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

ولعل سعر مصنعية الذهب من أكثر ما يبحث عنه المقبلون على شراء الأصفر ، وخاصة المشغولات الذهبية من عياري 2 و18 ويكون مختلفا من تاجر لآخر.

يبدأ سعر المصنعية من نحو 80 وحتى 200 جنيه تضاف على كل جرام،  وتختلف من تاجر وآخر حسب شكل ووزن المشتريات، أو نحو 6% من سعر الجرام أو يزيد لدى بعض التجّار عند شراء المشغولات الذهبية، ويكون سعر مصنعية الذهب المستعمل من 30 جنيهًا فأكثر، والسبائك الأكثر من 100 جرام تكون مصنعيتها في هذا المستوي.

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