3085 جنيها للجرام.. أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس

يسعي العديد من المواطنين الراغبين فى شراء الشبكة إلي متابعة أسعار الذهب وأيضا المستثمرين كافة مستجدات أسعار الذهب علي مدار تعاملات اليوم حيث يعد وسيلة جيدة للادخار.



كما يتابع المستثمرين أيضا أسعار الذهب على مدار تعاملاتها اليومية خاصة فى ظل ارتباط الأصفر بالاقتصاد العالمي كما أنه ملاذ آمن للاستثمار.



يعتبر الذهب ملاذ آمن للكثيرون فى ظل اضطراب الأسواق كما أن المعدن الأصفر مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين .



أسعار الذهب اليوم



وجاءت أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة بدون مصنعية كما يلي:-



- سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 3526 جنيها.

- سجل الذهب عيار 21، اليوم، 3085 جنيها غير شامل سعري الضريبة والمصنعية.

- بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، 2644 جنيها غير شامل سعري الضريبة والمصنعية.

- بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 24680 جنيها، غير شامل سعري الضريبة والمصنعية.

سعر الذهب بالمصنعية

ويختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا



وعلي المستوي العالمي استقر سعر أونصة الذهب خلال تعاملات محدودة النطاق في الأسواق العالمية،قبل أن يترفع مع منتصف الجلسة الأوروبية، ويصل سعر أونصة الذهب إلى 2194 دولارا، بنسبة زيادة 0.5%، في أعلى مستوى للتداول.



كانت جلسة التداول افتتحت عند مستوى 2178 دولار للأونصة، وسط ترقب الأسواق لمزيد من الدلائل على اتجاه السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وانتظار بيانات التضخم المهمة، المقرر أن تنتهي بحلول نهاية الأسبوع.

وفشل الذهب في الحفاظ على مكاسب أمس، ليفقد جزءا كبيرا منها قبل إغلاق الجلسة، إذ لامس السعر مستوى 2200 دولار للأونصة، قبل أن يتراجع بشكل سريع، ويغلق عند مستوى 2178 دولار للأونصة، نتيجة ارتفاع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوياته في 3 أسابيع، ما يقلل من فرص تعافي أسعار الذهب، حسب تقرير «جولد بيليون».



منذ بداية العام، ارتفع سعر الذهب عالميا بنسبة 5.7%، ليسجل أعلى مستوى تاريخي خلال الأسبوع الماضي، بالوصول إلى 2222 دولارا للأونصة، مدعوما بتزايد التوقعات والرهانات على خفض أسعار الفائدة من جانب البنك الفيدرالي الأمريكي، بعد اجتماعه الأخير، وتركه سعر الفائدة دون تغيير بين 5.25% و5.5%، مع الاحتفاظ بتوقعات لثلاثة تخفيضات بحلول نهاية العام الجاري.

وتتداول معلومات في الأسواق حاليا عن احتمال بنسبة تصل إلى 67%، أن يلجأ «الاحتياطي الفيدرالي» لخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى في اجتماع يونيو المقبل، ما يوفر دعما لأسعار الذهب، بسبب انخفاض تكلفة الفرصة البديلة، كون الذهب لا يوفر عائدا لحائزيه.



وتتطلع الأسواق إلى بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري في الولايات المتحدة، المقرر صدورها يوم الجمعة ، والذي يعد مؤشر التضخم المفضل لدى «الفيدرالي» في قياس متى قد يبدأ خفض أسعار الفائدة.

من المقرر أن تصدر تصريحات من كبار أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من الأسبوع الحالي، قد تؤثر على أداء الدولار الأمريكي، ما سينعكس على أسعار الذهب، في ظل تزايد الطلب على الدولار عالميا، منذ نهاية الأسبوع الماضي.

وتظهر الأسواق تحيزا متزايدا تجاه الدولار، بعد التحرك المفاجئ من البنك المركزي السويسري لخفض أسعار الفائدة، وإشارة البنك المركزي البريطاني إلى تحرك الاقتصاد نحو خفض الفائدة، ما دعم العملة الأمريكية باعتبارها الوحيدة ذات العائد المرتفع والمنخفضة المخاطر.