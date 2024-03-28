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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الخميس 28 مارس 2024.. شوف عيار 21 بكام| فيديو

أسعار الذهب
أسعار الذهب

رصدت عدسة  “صدى البلد” أسعار الذهب اليوم، الخميس 28 مارس 2024، حيث ارتفعت أسعار الذهب في ختام تعاملات أمس، الأربعاء، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، وفي كل محال الصاغة.

وسجّل سعر الذهب عالميًا 2191 دولارا للأوقية، وشهدت أسعار الذهب تغيرات كبيرة في الفترة السابقة.

وقال ماهر محروس، أحد تجار الذهب، إن أسعار الذهب انخفضت خلال الفترة السابقة؛ بسبب انخفاض سعر صرف الدولار، وعاود جرام الذهب الارتفاع بنسبة صغيرة الآن؛ بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار بنسبة صغيرة.

 

وأضاف أن عيار 24 يسجل 3520 جنيها، وعيار 21 يسجل 3080 جنيها، أما عيار 18 فيسجل 2640 جنيها، والجنيه الذهب 24680 جنيها.

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