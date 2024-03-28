الذهب يسجل أعلى مستوى في أسبوع عند 2213 دولارا

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الخميس للجلسة الرابعة على التوالي ليسجل أعلى مستوى جديد هذا الأسبوع، وذلك على الرغم من ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي بشكل كبير اليوم قبل صدور بيانات هامة.



سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.8% ليسجل أعلى مستوى منذ أسبوع عند 2213 دولار للأونصة وذلك بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2194 دولار للأونصة.

يأتي هذا بعد ارتفاع يوم أمس بنسبة 0.7% حيث ارتفع الذهب خلال كل جلسات هذا الأسبوع ليسجل ارتفاع أسبوعي حتى الآن بنسبة 2% ومنذ بداية شهر مارس ارتفع بنسبة 8%.



يجد الذهب الدعم حالياً حتى تستقر أسعاره عند هذه المستويات من رغبة البنك الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة وهو ما ظهر من إبقاء أعضاء البنك على توقعات ديسمبر الماضي بخفض الفائدة 3 مرات هذا العام، الأمر الذي دفع أسعار الذهب إلى تسجيل ارتفاع تاريخي خلال الأسبوع الماضي عند 2222 دولار للأونصة.



بالإضافة إلى هذا هناك مخاوف من المخاطر الجيوسياسية التي لا تزال قائمة في الأسواق بشأن الحروب سواء في أوكرانيا أو في الشرق الأوسط، مما يزيد من الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق.



صرح عضو البنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر يوم الأربعاء إن بيانات التضخم المخيبة للآمال الأخيرة تؤكد حالة إحجام البنك الفيدرالي الأمريكي عن خفض الفائدة على المدى القصير. ليحذر والر من أن البنك الفيدرالي ليس في عجلة من أمره للبدء في خفض أسعار الفائدة، مشيرًا إلى التضخم الثابت والمرونة في الاقتصاد الأمريكي.



ساعدت هذه التصريحات على دفع الدولار الأمريكي إلى الارتفاع لأعلى مستوى منذ قرابة شهر ونصف خلال جلسة اليوم، فقد ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي اليوم بنسبة 0.4% ليسجل أعلى مستوى منذ 16 فبراير الماضي، حيث تقلصت توقعات الأسواق بخفض الفيدرالي للفائدة في يونيو إلى 60% بعد أن كانت متخطية 75% منتصف هذا الشهر.

يبقى الفيصل هذا الأسبوع في بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (PCE) التي تصدر عن الولايات المتحدة الأمريكية يوم الجمعة لقياس متى قد يبدأ البنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة. هذا إلى جانب صدور بيانات طلبات اعانات البطالة الأمريكية اليوم والتي تهم الأسواق بشكل كبير لمعرفة تطورات أداء قطاع العمالة الأمريكي.

إلى جانب بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي، من المقرر أيضًا إلقاء خطابين منفصلين من رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ماري دالي يوم الجمعة. وستتم مراقبة أي إشارات من الاثنين بشأن تخفيضات أسعار الفائدة عن كثب، بعد أن اتخذ أعضاء آخرون في البنك الفيدرالي لهجة متشددة إلى حد ما هذا الأسبوع.

الجدير بالذكر أن الذهب لم يتأثر سلباً بارتفاع مستويات الدولار الأمريكي اليوم وذلك بسبب تماسك السعر بدعم من عمليات شراء كبيرة من قبل الصناديق السيادية إلى جانب ارتفاع في الطلب من قبل البنوك المركزية.

ولكن بنك كومرتس بنك الألماني يرى أن سوق الذهب قد يكون حساسًا لبعض عمليات جني الأرباح إذا جاءت البيانات الاقتصادية أقوى من المتوقع واضطرت الأسواق إلى تأجيل توقعات خفض أسعار الفائدة في يونيو.

ونظرا لعدم وجود تفسير مقنع لارتفاع قيمة الذهب مؤخراً من وجهة نظر البنك، فإن البنك يشكك في أن الذهب سيتمكن من الحفاظ على مكاسبه على المدى القصير، ناهيك عن تمديدها أكثر.

يذكر أن كومرتس بنك الألماني قام مؤخرًا برفع توقعاته لسعر الذهب لنهاية هذا العام ونهاية العام المقبل من 2100 دولار أمريكي إلى 2200 دولار أمريكي للأونصة، ويرى البنك أن الذهب لديه دعم كبير ولكن الارتفاع الأخير في الأسعار غير مبرر.



أسعار الذهب في مصر

تراجع سعر الذهب في مصر بشكل محدود خلال جلسة الأمس بعد أن توقف ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية، ولكن جاء التراجع محدود بسبب تماسك سعر أونصة الذهب العالمي وارتفاعها خلال تداولات اليوم.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الخميس عند المستوى 3070 جنيه للجرام، قبل أن يرتفع السعر ليتداول حالياً عند المستوى 3100 جنيه للجرام، وذلك بعد أن انخفض السعر يوم أمس بمقدار 40 جنيه ليغلق عند المستوى 3080 جنيه للجرام بعد أن كان قد افتتح جلسة الأمس عند 3120 جنيه للجرام.

سعر الذهب فشل في الاستقرار فوق المستوى 3100 جنيه للجرام ليعود إلى التراجع تحته خلال جلسة اليوم، وذلك في ظل محاولة السعر الاستقرار أعلى هذا المستوى ومحاولة اختراق المستوى 3150 جنيه للجرام الذي أوقف صعود السعر مؤخراً في أكثر من مناسبة، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.



تراجع سعر الذهب المحلي يوم أمس جاء بسبب توقف ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية الأمر الذي دفع السعر إلى التراجع التدريجي ولكن التراجع جاء محدود بشكل كبير وبشكل تدريجي.

وصل متوسط سعر صرف الدولار في البنوك الرسمي اليوم إلى 47.60 جنيه لكل دولار، حيث يشهد السعر تذبذب وتغيرات خلال الأيام القليلة الماضية.

من جهة أخرى قد يعود السعر إلى الارتفاع التدريجي اليوم بدعم من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي التي سجلت اليوم أعلى مستوى هذا الأسبوع وتقترب من أعلى مستوى تم تسجيله خلال الأسبوع الماضي.

الجدير بالذكر أن الفترة الأخيرة تشهد عودة الطلب المحلي إلى التزايد على الذهب مع اقتراب فترة الأعياد وموسم الزواج والحفلات، ومن المتوقع أن يتزايد الطلب بشكل تدريجي خلال الفترة القادمة على الذهب وقد يعمل هذا على ارتفاع أسعاره بشكل ملحوظ نظراً لأن الذهب يسعر حالياً على سعر صرف دولار تحوطي أعلى من السعر الرسمي في البنوك.

من جهة أخرى أعلنت مؤسسة "فوتسي راسل" أنها قد أبقت على تصنيف سوق الأسهم المصرية في قائمة المراقبة وسط احتمال أن يتم خفض تصنيفها من الأسواق الناشئة الثانوية إلى وضع الأسواق غير المصنفة.

يؤثر تصنيف هذه المؤسسة على قرارات ما يصل إلى 15.9 تريليون دولار وجهات استثمار لدى الصناديق العاملة في الأسواق الناشئة والمبتدئة التي تتبع مؤشرات هذه الشركة، وقد أشارت الشركة أنها التطور الأخير في الأسواق المصرية بعد صفقة رأس الحكمة وتحرير سعر الصرف دفعها إلى الاستمرار في مراقبة السوق المصري على أن يتم تقديم تحديث في نهاية يونيو القادم.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي لليوم الرابع على التوالي خلال تداولات اليوم الخميس في ظل تماسك مستويات الأسعار بدعم من توقعات خفض الفائدة الأمريكي بالإضافة إلى الطلب على الملاذ الآمن، يأتي هذا على الرغم من ارتفاع كبير في مستويات الدولار الأمريكي وقبل صدور بيانات هامة عن الاقتصاد الأمريكي اليوم وغداً.

تراجع سعر الذهب المحلي بشكل طفيف يوم أمس وذلك بعد أن توقف سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية عن الارتفاع ليعود إلى الاستقرار، ولكن من ناحية أخرى قد يجد سعر الذهب المحلي الدعم اليوم من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي.

لامس سعر أونصة الذهب العالمي اليوم المستوى 2200 دولار للأونصة وهو أعلى مستوى هذا الأسبوع ليستقر بعدها في التداول بالقرب من هذا المستوى. الأمر الذي يزيد من فرص الصعود خاصة إذا نجح في اختراق هذا المستوى ليعيد اختبار القمة السعرية الأخيرة عند 2222 دولار للأونصة، وصولاً إلى المستهدفات عند 2250 دولار للأونصة.

من جهة أخرى يبقى الترقب في الأسواق لأية فرصة للتصحيح لأسعار الذهب مع استمرار التشبع في الشراء على المستوى اليومي، ولكن استقرار السعر فوق المستوى 2150 دولار للأونصة لأكثر من 3 أسابيع قلل عمل على تماسك السعر.

أما عن السعر المحلي:

عاد سعر الذهب المحلي إلى التداول تحت المستوى 3100 جنيه للجرام عيار 21 يوم أمس ليغلق الجلسة تحت هذا المستوى، الأمر الذي يدل على ضعف الزخم الصاعد حالياً وعدم قدرة السعر على الاستقرار فوق هذا المستوى واختراق مستوى المقاومة 3150 جنيه للجرام.

قد يعيد السعر العودة للتداول فوق المستوى 3100 جنيه للجرام اليوم بدعم من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي، ولكن استكمال الصعود يتطلب الاستقرار فوق المستوى واختراق 3150 جنيه للجرام ليصل لمستهدفاته عند 3200 ثم 3300 جنيه للجرام.