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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يناقش الخطة الاستراتيجية للسكان والمسح الصحي للأسرة المصرية

اجتماع بمحافظة الإسكندرية
اجتماع بمحافظة الإسكندرية

عقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، اجتماعًا بأعضاء المجلس الإقليمي للسكان، لبحث ومناقشة مؤشرات المسح الصحي للأسرة المصرية لمحافظة الإسكندرية، والخطة الاستراتيجية للسكان والتنمية كما تم عرض ما تم إنجازه من الخطة السكانية 2023/2024 وتقييم الخطط السابقة، بالإضافة إلى استعراض الجهود التي تمت بشأن الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023/2030.

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ثمن المحافظ الجهود التي تبذلها الدولة في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان المصري وتوفير حياة كريمة له وضمان حقه في التعليم والصحة وفرص العمل من خلال معالجة القضايا السكانية وتنظيم الزيادة السكانية وفقًا للمعدلات الطبيعية.

وأكد المحافظ على أهمية تقييم الوضع الراهن لتحقيق الهدف القومي للحد من النمو السكاني الذي يؤثر على مؤشرات التنمية وينعكس على تراجع نصيب الفرد من الدخل، مشيرًا إلى أن الهدف من تنظيم الزيادة السكانية هو ضمان حياة كريمة للأجيال الحالية والقادمة.

ووجه المحافظ بتكثيف اللقاءات والندوات التوعوية بمشاركة كافة الجهات المعنية لتوعية المواطنين بخطورة القضية السكنية على المجتمع ككل، وحجم خطورة الزيادة السكانية على الفرد في ضياع حقه في التعليم والرعاية الصحية الكاملة وفرص العمل وخطورتها على الاقتصاد الوطني للدولة.

حضر الاجتماع، الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، ورؤساء الأحياء، والسيدة إيناس سلامة مقرر المجلس الإقليمي للسكان بمحافظة الإسكندرية، ومديري المديريات، وممثلي شركات المرافق، وجميع الجهات المعنية بالعمل السكاني بالمحافظة.

الاسكندرية التعليم والصحة الجهات المعنية الخطة الاستراتيجيه الخطة السكانية الرئيس عبد الفتاح السيسي الرعاية الصحية الزيادة السكانية

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