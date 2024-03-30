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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المصيلحي : استمرار طرح السكر الحر على بطاقة التموين بـ 27 جنيه

وزير التموين
وزير التموين

اكد  الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية ، إن أسعار السلع التموينية ثابته وليس فيها أي تغيير .

وشدد في تصريحات له اليوم، علي استمرار طرح السكر الحر علي بطاقة التموين بسعر 27 جنيها للكيلو.

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ووجه وزير التموين والتجارة الداخلية، بمتابعة الأسعار والانخفاض الذي طرأ عليها نتيجة توافر السيولة الدولارية، مشيرا الي ان أسعار الكثير من السلع قد شهدت انخفاض ملحوظ كما حدث في زيوت الطعام والمكرونة والدقيق والذرة والأعلاف والكثير من السلع الأخرى .

 وطالب  وزير التموين والتجارة الداخلية ، التركيز علي مراجعة فواتير تداول السلع بداية من المصنع حتي الوكيل او الموزع وصولًا الي المستهلك النهائي.

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير، احمد كمال،أن “المصيلحي”، قد وجه السادة مديري المديريات بضرورة البدء في تشكيل لجان استلام القمح ومراجعه مراكز جاهزية مراكز ونقاط الاستقبال والتجميع مشيراً إلي ان المستهدف هو توريد  3.5 مليون طن قمح خلال الموسم.

وأشار “كمال” إلي أن وزير التموينوجه السادة مديري المديريات بتشكيل اللجان المختصة باستلام الاقماح المحلية.

 وأضاف  ان توجيهات  الوزير قد شملت كذلك انشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة وغرفة عمليات بكل مديرية لمتابعة توريد القمح لحظياً.

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